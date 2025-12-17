Côte-Nord : redonner aux femmes ce que la maladie leur a enlevé

Sans tambour ni trompette, un nouveau service spécialisé dans la dermopigmentation réparatrice des aréoles est désormais disponible sur la Côte-Nord. Zoé Leblond, spécialiste en micropigmentation depuis cinq ans, veut apporter un baume aux femmes ayant subi une mastectomie.

La jeune femme a élargi son offre de techniques en mai dernier, elle qui pratiquait déjà la micropigmentation des sourcils, des paupières et des lèvres.

Dès son entrée en scène dans ce domaine, Zoé Leblond avait déjà la dermopigmentation des aréoles dans sa mire, mais a préféré prendre de l’expérience avec le dermographe, son outil de travail, avant de se lancer.

« C’est une technique qui est très très difficile et on m’avait recommandé de ne pas commencer avec cette technique-là, donc c’est ça que j’ai fait », explique-t-elle.

Avec la reconstruction des aréoles mammaires de femmes ayant subi une mastectomie, la technicienne réalise son souhait de donner un sens plus profond à son métier et « d’avoir un impact réel dans la vie des femmes, plus que juste esthétiquement ».

Elle dit vouloir leur redonner un peu de ce que la maladie leur a enlevé « pour qu’elles mettent ça derrière elles et qu’il y ait une fin positive à tout ça ».

Manque de ressources

Le manque flagrant de ressources pour les femmes en post-mastectomie à l’extérieur des grands centres touchait Zoé Leblond depuis longtemps. C’est pourquoi elle a décidé de foncer.

Sa nouvelle offre de service évite à des femmes des déplacements à l’extérieur de la région et le coût financier qui vient avec. Elles y ont accès à compter de six mois après leur dernier traitement.

Jusqu’à maintenant, le spécialiste en dermopigmentation a surtout œuvré à des reconstructions partielles. « Ça, ce sont des femmes qui peuvent avoir juste une aréole à reconstruire, ou qui se sont fait greffer, reconstruire seulement le mamelon au centre et on a à faire l’aréole. J’ai fait peu de reconstruction complète, mais j’en ai fait cinq, six à date. »

Selon elle, les techniques actuelles permettent un résultat vraiment très réaliste par rapport à ce qui était pratiqué à une certaine époque. Il est devenu possible de recréer le plus de texture possible dans l’aréole avec des jeux d’ombre et de lumière.

Fait à noter, la technicienne est la seule spécialisée dans ce domaine sur la Côte-Nord. « Certains tatoueurs peuvent le faire, mais aucun n’est spécialisé pour cette procédure/technique. »

À l’extérieur de la Manicouagan

Travailleuse autonome, Zoé Leblond occupe un local dans l’entreprise Vicky Veilleux Esthétique à Baie-Comeau, mais une fois aux six à huit semaines, elle se déplace à Sept-Îles, aux Escoumins et même à Québec pour faire profiter des femmes de son travail en micropigmentation ou en dermopigmentation.

Là-bas, elle s’installe dans un local d’une clinique d’esthétique et reçoit des clientes. Aux Escoumins, personne n’offre ses services, ce qui n’est pas le cas dans les deux autres villes. Des femmes préfèrent tout de même attendre ses visites.

Soulignons que la dermopigmentation réparatrice des aréoles est également une technique populaire chez les hommes trans, après l’ablation de leurs seins.