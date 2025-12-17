La porte d’entrée de Place de Ville défoncée

Les services d’urgence ont été appelés à intervenir vers 16 h 15, dans le stationnement du centre commercial de Place de Ville, à Sept-Îles, pour un véhicule qui est entré en collision avec le bâtiment.

Une des portes principales du centre d’achat a été brisée lors d’un incident. Le véhicule a terminé sa course dans les anciens locaux du Sport Experts.

Pompiers et ambulances étaient sur place. Trois personnes ont été transportées au centre hospitalier pour des blessures mineures, dont la personnes qui conduisait le véhicule, confirme la Sûreté du Québec.