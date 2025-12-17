Le Drakkar tient le coup à Québec

Pour le premier de deux duels en autant de jours dans la vieille capitale, le Drakkar est parvenu à arracher une victoire de 2-1 aux Remparts en temps régulier. Devant 6600 spectateurs bien tranquilles au Centre Vidéotron pour un match qui ne passera certainement pas à l’histoire, les matelots ont poursuivi leur récente lancée. Bien qu’ils occupent toujours le dernier rang du classement général avec une fiche de 7-20-5, ils viennent de signer une troisième victoire à leurs cinq dernières parties.

Chez les Remparts, on était pourtant bien au courant que le Drakkar venait de se payer l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Saguenéens de Chicoutimi, deux équipes de tête. Aux dires de l’entraîneur-chef Éric Veilleux et de l’attaquant Nathan Quinn, les diables rouges n’ont tout simplement pas adoptés la bonne stratégie.

« Contre n’importe quelle équipe, quand tu ne te présentes pas comme supposé, des mauvaises choses peuvent arriver. Ils ne donnent pas beaucoup de surnombres, ils t’attendent en zone neutre. T’as deux choix : essayer de passer à travers à cinq, et souvent ça finit en revirement, ou tu joues derrière les défenseurs et tu bouges tes pieds en zone offensive. Ce n’est pas de cette façon là dont on a joué. », commentait le pilote des Remparts.

Chez le Drakkar, le plan de match était clair et a été respecté presque à la lettre. « On a protégé la petite glace, entre les points de mise au jeu. Défensivement, on a réussi à les étouffer à rester en contrôle. On joue mieux, on triche moins, on court moins après la rondelle. », racontait l’entraîneur-chef du Drakkar Jean-François Grégoire, de retour derrière le banc. Au bout du compte, les quatre trios avaient leur tour sur la glace presque tout au long de la rencontre, malgré le pointage serré, signe d’une certaine constance au sein de l’alignement en ce qui à trait aux attentes.

Sommaire de la rencontre

Ne faisant pas partie des grandes formations offensives de la ligue, les deux équipes en présence auront pris beaucoup de temps avant de sortir de l’impasse. L’attaquant européen du Drakkar Filip Vlk est le premier à le faire en deuxième période, sautant sur un retour de lancer de Drew Allison. Initialement, Québec avait fait bouger les cordages un peu plus tôt, non sans voir les officiels refuser le but, en raison d’une entrée de zone nettement hors-jeu.

L’avance baie-comoise est doublée moins de deux minutes avant le retour au vestiaire. La déviation de Miller Kay devant Louis-Antoine Denault touche d’abord le sol, puis bondit inopinément par dessus la mitaine du grand gardien québécois. De la ligne bleue, sans menace apparente, c’est Mattias Gilbert qui avait envoyé le disque au filet. Le grand défenseur récoltait du coup un huitième point à ses dix dernières parties.

Québec s’inscrit à la marque et s’approche à un but avec cinq minutes à faire au troisième vingt. Le tir de Nathan Quinn trouve la lucarne avec aplomb après seulement six secondes d’attaque massive, la quatrième de son équipe. Les attaques des rouges demeurent cependant vaines jusqu’au son de la sirène.

Caulfield tient le fort

Alors qu’il connaissait un début de soirée un peu compliqué au contrôle des retours de lancers, le portier du Drakkar Samuel Caulfield a repris du poil de la bête après le filet refusé aux diables rouges; une séquence durant laquelle il avait accordé un juteux retour dans l’enclave. Par la suite, les rondelles trouvèrent plus souvent le fond de la mitaine et le plastron de l’américain. Mine de rien, Caulfield est le seul gardien du Drakkar à avoir eu une fiche gagnante à un certain moment de la saison, en vertu de ses deux victoires, une défaite et une défaite en bris d’égalité.

« Avec le virus de Beckman, ça nous a exposé pendant un certain temps. C’est un bon départ. Quand il joue comme ça, il nous permet de rester dans les matchs. », commentait son entraîneur.

En bref

Les deux équipes s’affronteront une dernière fois demain soir, avant de quitter pour le congé des fêtes, signifiant l’ouverture de la période des transactions.