Patinage Baie-Comeau : Emmanuelle et Klara accèdent à l’équipe du Québec

Le club Patinage Baie-Comeau revient gonflé à bloc des championnats provinciaux de patinage artistique, tenus à Sherbrooke du 11 au 14 décembre. Emmanuelle Bourque et Klara Simard s’y sont taillé une place au sein de l’équipe du Québec 2025-2026, s’assurant du coup une participation aux championnats canadiens de février en Nouvelle-Écosse.
Entraîneuse depuis une trentaine d’années, Karen Sauvageau est très fière de ses deux protégées, dont les prouesses rejaillissent sur la réputation de leur club. « Il fallait être dans les neuf meilleures au Québec dans les catégories pré-novice et novice. On en a deux qui ont réussi à franchir ça et c’est quand même vraiment bien pour un club en région », insiste-t-elle.
La novice Klara Simard a décroché son laissez-passer pour l’équipe du Québec pour une seconde année d’affilée. Elle a obtenu une 8e place au cumulatif, après avoir terminé 10e au programme court et 8e au programme long.
Pour sa part, la pré-novice Emmanuelle Bourque, qui était substitut dans l’équipe provinciale l’an passé, a démontré toute la force de son mental pour réussir à finir au 6e rang au combiné. Comme l’explique Karen Sauvageau, après l’avoir passablement échappé avec une 16e position à son programme court, la patineuse a décroché une deuxième place au programme long. « Ça, c’est vraiment un exploit. »
Des jeunes prometteuses
De toutes jeunes patineuses sont prometteuses pour l’avenir. Parmi elles, il y a Olivia Goulet et Lyli Allard, qui ont terminé respectivement au 4e et au 5e rang dans la catégorie sans limite – 8 ans.
« Elles ont quand même frisé le podium. Elles n’ont pas encore accès à l’équipe (du Québec). Ce sont des toutes petites qui prennent de l’expérience. La roue tourne finalement », conclut l’entraîneuse.
Le Trophée Patinage Canada 2026, le nom des championnats canadiens de patinage artistique, se déroulera du 5 au 8 février à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.
Résultats
Sans limite – 8 ans
Olivia Goulet 4e
Lily Allard 5e
Sans limite – 9 ans
Clara Tardif 8e
Penelope Gauthier 13e
Justine Plourde 21e
Pré-juvenile
Stella Girard-Lachance 7e
Pre-Novice
Emmanuelle Bourque 16e court et 2e long
6e combiné
Rose Girard Lachance 19e court et 12e long
16e combiné
Raphaelle Carrière 10e court et 22e long
17e combiné
Novice
Klara Simard 10e court et 8e long
8e combiné