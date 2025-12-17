Patinage Baie-Comeau : Emmanuelle et Klara accèdent à l’équipe du Québec

Par Charlotte Paquet 12:33 PM - 17 décembre 2025
Emmanuelle Bourque a démontré toute la force de son mental lors des récents championnats provinciaux de patinage artistique. Elle accède à l'équipe du Québec 2025-2026. Photo courtoisie

Le club Patinage Baie-Comeau revient gonflé à bloc des championnats provinciaux de patinage artistique, tenus à Sherbrooke du 11 au 14 décembre. Emmanuelle Bourque et Klara Simard s’y sont taillé une place au sein de l’équipe du Québec 2025-2026, s’assurant du coup une participation aux championnats canadiens de février en Nouvelle-Écosse.

Entraîneuse depuis une trentaine d’années, Karen Sauvageau est très fière de ses deux protégées, dont les prouesses rejaillissent sur la réputation de leur club. « Il fallait être dans les neuf meilleures au Québec dans les catégories pré-novice et novice. On en a deux qui ont réussi à franchir ça et c’est quand même vraiment bien pour un club en région », insiste-t-elle.

La novice Klara Simard a décroché son laissez-passer pour l’équipe du Québec pour une seconde année d’affilée. Elle a obtenu une 8place au cumulatif, après avoir terminé 10e au programme court et 8e au programme long.

Pour une deuxième année consécutive, Klara Simard décroche son laissez-passer pour l’équipe du Québec de patinage artistique. Photo courtoisie

Pour sa part, la pré-novice Emmanuelle Bourque, qui était substitut dans l’équipe provinciale l’an passé, a démontré toute la force de son mental pour réussir à finir au 6rang au combiné. Comme l’explique Karen Sauvageau, après l’avoir passablement échappé avec une 16position à son programme court, la patineuse a décroché une deuxième place au programme long. « Ça, c’est vraiment un exploit. »

Des jeunes prometteuses

De toutes jeunes patineuses sont prometteuses pour l’avenir. Parmi elles, il y a Olivia Goulet et Lyli Allard, qui ont terminé respectivement au 4e et au 5rang dans la catégorie sans limite – 8 ans.

« Elles ont quand même frisé le podium. Elles n’ont pas encore accès à l’équipe (du Québec). Ce sont des toutes petites qui prennent de l’expérience. La roue tourne finalement », conclut l’entraîneuse.

Le Trophée Patinage Canada 2026, le nom des championnats canadiens de patinage artistique, se déroulera du 5 au 8 février à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Résultats

Sans limite – 8 ans

Olivia Goulet 4e

Lily Allard 5e

Sans limite – 9 ans

Clara Tardif 8e

Penelope Gauthier 13e

Justine Plourde 21e

Pré-juvenile

Stella Girard-Lachance 7e

Pre-Novice 

Emmanuelle Bourque 16e court et 2e long 

6combiné 

Rose Girard Lachance 19e court et 12e long 

16combiné

Raphaelle Carrière 10court et 22e long 

17combiné

Novice

Klara Simard 10e court et 8e long 

8combiné




