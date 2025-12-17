Sécurité incendie : Pointe-Lebel et Chute-aux-Outardes unissent leurs forces

Partager les ressources, éviter les dédoublements et offrir de meilleurs services à moindre coût en sécurité incendie : c’est l’objectif du projet de coopération intermunicipale de Pointe-Lebel et Chute-aux-Outardes. Celui-ci est soutenu par une aide financière de 350 000 $ annoncée le 17 décembre.

Au nom de la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a confirmé cet appui du gouvernement du Québec à une initiative conjointe de Pointe-Lebel et de Chute-aux-Outardes.

Le projet vise à assurer la qualité de la prestation de services aux citoyens en mettant en place une collaboration structurante et durable entre les deux municipalités.

Il s’agit plus précisément d’une bonification d’une entente de délégation de compétence en matière de sécurité incendie, permettant d’optimiser l’utilisation des ressources et de renforcer la capacité d’intervention à long terme.

Sur le terrain, les élus municipaux voient ce projet comme une occasion de consolider des pratiques déjà en place.

« Je suis vraiment heureux de travailler en collaboration avec Pointe-Lebel comme nous le faisons déjà avec d’autres municipalités. Ce projet permettra d’améliorer l’efficacité de nos ressources et de poursuivre l’excellent service que nous offrons à la population », affirme Christian Malouin, maire de Chute-aux-Outardes.

De son côté, le député croit que pour les collectivités de la Côte-Nord, la coopération intermunicipale est un puissant levier de développement.

« Grâce à elle, nous tirons le meilleur de nos ressources, réduisons les coûts et assurons à long terme la qualité des services offerts à la population. En soutenant financièrement ces démarches de collaboration, nous offrons à nos communautés des solutions mieux adaptées à leurs réalités et nous renforçons leur attractivité. C’est ensemble que nous continuons de progresser », dit-il par voie de communiqué.

Notons que cette annonce découle du premier appel de projets tenu dans le cadre du volet Coopération et gouvernance municipale du Fonds régions et ruralité (FRR).

Un deuxième appel de projets pour le sous-volet Coopération intermunicipale du FRR se tiendra du 5 janvier au 17 avril 2026. Comme le précédent, il s’adressera aux organismes municipaux, soit les municipalités locales, les régies intermunicipales, les MRC, les communautés métropolitaines et les localités de la région du Nord-du-Québec.