Côte-Nord : il sera possible de chasser le chevreuil dans la zone 18

Par Johannie Gaudreault 11:50 AM - 18 décembre 2025
Temps de lecture :

Les chasseurs de la zone 18 pourront récolter du chevreuil en novembre 2026. Photo Pixabay

Une nouvelle zone de chasse au cerf de Virginie s’ajoute au Québec et elle est située sur la Côte-Nord. Il s’agit de la zone 18, qui englobe les MRC de La Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan.

C’est ce que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a dévoilé le 18 décembre alors qu’il présentait ses nouveaux plans de gestion de la chasse au Québec pour 2026.

La zone 18 connaît une recrudescence des populations dans certains secteurs. Le ministère explique ce phénomène par des changements dans la végétation. L’augmentation des feuillus, notamment attribuable aux changements climatiques, rend ces habitats plus favorables au cerf de Virginie.

Le ministère souligne toutefois que l’arrivée de l’espèce dans ces zones entraîne une compétition accrue avec d’autres animaux pour les ressources alimentaires.

« Très rare sur la Côte-Nord au début des années 2000, le cerf est maintenant suffisamment présent dans la zone 18 pour permettre une chasse selon les modalités des zones marginales, soit six jours à l’arc-arbalète et trois jours à l’arme à chargement par la bouche-fusil », peut-on lire dans le document fourni par le ministère.

C’est donc du 7 au 15 novembre qu’il sera permis de récolter du chevreuil (avec bois seulement) dans la zone 18.

Pas de tirage au sort

Afin de mieux protéger les populations d’orignaux dans les zones où le cheptel est plus fragile, le ministère instaure un tirage au sort pour la récolte des orignaux sans bois (soit les femelles et les veaux) dans certaines zones. Toutefois, la Côte-Nord est épargnée. Elle ne fait pas partie des zones de chasse visées par cette nouvelle mesure.

Avec Félix Côté

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

20 et 21 décembre : des modifications à prévoir pour la traverse entre Matane et la Côte-Nord

Forestville : le projet de nouveaux postes électriques mis sur pause

Nouvelle caserne à Baie-Comeau : « Moins cher que de mettre 15 M$ dans nos casernes », dit le maire 

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

20 et 21 décembre : des modifications à prévoir pour la traverse entre Matane et la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Forestville : le projet de nouveaux postes électriques mis sur pause

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer