Hausse des coûts des travaux de la bibliothèque Alice-Lane

Les travaux de réfection de la bibliothèque Alice-Lane à Baie-Comeau, prévus pour 2026, coûteront plus cher que prévu. Il y a une hausse de 992 000 $ de plus, pour un projet d’environ 4 M$.

Dans un règlement d’emprunt pour divers travaux en infrastructures, la Ville de Baie-Comeau affecte une somme supplémentaire aux travaux de la bibliothèque.

Selon l’explication du directeur général de Baie-Comeau, François Corriveau, il s’agit de « frais généralisés » en raison de l’augmentation normale des coûts. « Le règlement d’origine de la bibliothèque date de 2022 », dit-il.

De la caserne au curling

Le conseil de Baie-Comeau a tenu une séance extraordinaire le 17 décembre afin de modifier ce règlement d’emprunt.

« La bibliothèque coûte un peu plus cher que prévu. Ensuite, vu qu’on ne fait plus le parcours de décontamination pour la caserne, des sommes seront transférées dans un règlement d’emprunt qui servira pour l’aménagement du curling », explique le maire Michel Desbiens.

Rappelons que la Ville a pris la décision, après avoir arrêté les travaux de la caserne incendie de Marquette, de changer de cap et finalement d’aller de l’avant avec la construction d’une nouvelle caserne.