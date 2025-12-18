Motoneige : l’attente se prolonge dans la Manicouagan

Par Charlotte Paquet , Charlotte Paquet cpaquet@lemanic.ca 3:13 PM - 18 décembre 2025
Temps de lecture :

Avec la pluie annoncée vendredi et samedi, les motoneigistes de la Manicouagan devront prendre leur mal en patience encore plus longtemps. Photo iStock

Malgré l’hiver particulièrement hâtif, l’Association des motoneigistes Manicouagan inc. (AMMI) n’a toujours lancé la saison du surfaçage des sentiers fédérés sous sa responsabilité et ce n’est pas demain la veille qu’elle pourra le faire avec la pluie attendue vendredi et samedi.

La situation désole le président de l’AMMI, Patrick Harbour. « Nous étions prêts à ouvrir les sentiers », assure-t-il, faisant référence à l’organisation pour la nouvelle saison.

Selon lui, en date du 18 décembre, il manquait déjà une bonne bordée de neige. Or, avec les 30 mm et plus de pluie annoncés par Environnement Canada, c’est possiblement deux bonnes bordées qu’il faudra pour lancer l’entretien des 240 km de sentiers fédérés sous la responsabilité de l’association.

Rappelons que la première sortie des surfaceuses de la saison 2024-2025 a eu lieu le 20 janvier 2025.

Droits d’accès

Par ailleurs, le résultat des deux périodes de prévente des droits d’accès pour la saison en cours, complétée le 15 décembre, est sensiblement identique à celui de l’an dernier avec 749 membres, comparativement à 754 il y a un an.

La fin de la première prévente laissait cependant présager le pire. « On espérait limiter l’hémorragie! La tendance lors de la première prévente était à la baisse. L’arrivée de la neige a sauvé la mise », fait remarquer M. Harbour.

À la grandeur du Québec, après une première prévente de droits d’accès en baisse de 8,9 %, la deuxième a pris fin avec une hausse cumulative de 4,5 %.

