Drakkar : Alexis Bernier échangé à Chicoutimi

Le Drakkar de Baie-Comeau échange Alexis Bernier aux Saguenéens de Chicoutimi.

C’est l’ouverture de la période de transaction et dans ce premier échange annoncé, la troupe baie-comoise va chercher plusieurs choix pour les prochains repêchages.

Le Drakkar obtient un choix de première, deuxième et quatrième ronde pour 2027 ainsi qu’un choix de quatrième et cinquième ronde en 2028.

Baie-Comeau obtient également l’attaquant Léo-Gabriel Gosselin (2029).

Alexis Bernier, pilier défensif de 19 ans depuis 4 ans à Baie-Comeau, avait été nommé capitaine du Drakkar juste avant le début de la saison. Toutefois, il n’a pas pu embarquer sur la glace cette saison-ci en raison d’une blessure.