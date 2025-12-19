Le télésiège du Mont Ti-Basse est conforme, selon la RBQ

Par Johannie Gaudreault 1:02 PM - 19 décembre 2025
Temps de lecture :

Le télésiège du Mont Ti-Basse est conforme aux normes de la Régie du bâtiment du Québec. Photo Ville de Baie-Comeau

Le Mont Ti-Basse vient de recevoir une bonne nouvelle juste à temps pour la période des Fêtes. La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) atteste la conformité de son télésiège après une séquence de travaux.

La Ville de Baie-Comeau qualifie cette nouvelle d’« excellente pour les adeptes de sports d’hiver ». Les rénovations de la motorisation électrique apportées au télésiège du Mont Ti-Basse répondent aux normes de la RBQ.

La montagne principale sera bientôt ouverte aux skieurs et planchistes, doit dès que l’enneigement y sera terminé. Quant aux pistes de la deuxième montagne, elles seront toutes accessibles à compter du 20 décembre, ce qui marquera l’ouverture officielle de la saison 2025-2026.

« Avec l’installation d’un nouveau moteur et de réparations électriques prévues au télésiège, nous devions manœuvrer avec une certaine incertitude. Ainsi, l’enneigement de la deuxième montagne équipée d’une remontée de surface (T-Bar) a été priorisé », explique Adam Gagnon, responsable du Mont Ti-Basse.

« Dès que la température le permettra de nouveau, nos canons à neige seront en opération constante sur notre montagne principale et nous sommes confiants d’être en mesure de l’ouvrir graduellement d’ici une semaine environ », se réjouit-il.

Puisque la situation actuelle causait une certaine inquiétude chez sa clientèle, le Mon Ti-Basse prolonge la prévente des abonnements saisonniers « exceptionnellement » jusqu’au 31 décembre.

Le moteur de télésiège devra être remplacé au Mont Ti-Basse

