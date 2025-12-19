Les médecins de famille acceptent l’entente de principe

Les membres de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) ont voté à 97 % en faveur de l’entente de principe conclue le 11 décembre avec le gouvernement.

L’entente de principe prévoyait que plusieurs éléments de la loi 2 sur lesquels les médecins s’opposaient fermement seraient retirés. On parle entre autres des pénalités liées à la performance et les pastilles de couleur.

Le gouvernement laisse aussi tomber son objectif d’affilier toute la population à un milieu de soins d’ici 2027. À la place, on prévoit l’inscription volontaire de 500 000 nouveaux patients (dont 180 000 vulnérables) d’ici juin 2026.

Rappelons que la Coalition Avenir Québec (CAQ) a adopté vendredi dernier un projet de loi pour repousser jusqu’au 28 février 2026 l’entrée en vigueur de la loi 2. Cela permettra de corriger la loi avant son entrée en vigueur afin de refléter l’entente que les médecins ont accepté d’entériner.

«En plus de favoriser la prise en charge de 500 000 patients supplémentaires, dont plusieurs en situation de vulnérabilité, cette entente s’inscrit dans une volonté claire de transformation de la première ligne», a réagi la FMOQ.

«L’entente permettra notamment de modifier le mode de rémunération des médecins de famille, d’améliorer le financement de la télémédecine et de stabiliser les cliniques qui dépendent du programme GMF. Les médecins de famille pourront donc continuer à pratiquer une médecine de famille de qualité et se concentrer sur ce qu’ils font de mieux: soigner la population du Québec», ajoute la fédération.