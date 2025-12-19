Secteur Rivière-aux-Outardes : fermeture des deux voies
Photo Pixabay
Les deux voies sont fermées sur la route de Contournement entre chemin de la Scierie (Baie-Comeau) et la route 389, dans le secteur Rivière-aux-Outardes.
La circulation y est interdite aux véhicules lourds pour une durée indéterminée en raison des conditions météorologiques.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord