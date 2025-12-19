Secteur Rivière-aux-Outardes : fermeture des deux voies

Par Karianne Nepton-Philippe 8:40 AM - 19 décembre 2025
Temps de lecture :

Photo Pixabay

Les deux voies sont fermées sur la route de Contournement entre chemin de la Scierie (Baie-Comeau) et la route 389, dans le secteur Rivière-aux-Outardes.

La circulation y est interdite aux véhicules lourds pour une durée indéterminée en raison des conditions météorologiques.

