Travaux de protection contre la rouille au quai de Godbout

La Société des traversiers du Québec (STQ) a réalisé en décembre des travaux d’un peu plus de 109 000 $ au quai de Godbout afin d’assurer son maintien en bon état, en plus d’avoir trois autres projets sur sa planche à dessin pour la même raison en 2026.

Depuis le jeudi 11 décembre, LVL Marine, une entreprise de Saint-Thomas spécialisée en travaux sous-marins et plongée commerciale, installe de nouvelles anodes de protection cathodique sur les palplanches du quai afin de le protéger contre la corrosion. Il s’agit d’un remplacement.

« C’est vraiment pour protéger l’acier de la rouille », indique Bruno Verreault, conseiller en communications à la STQ, après avoir décrit les palplanches comme un mur d’acier enfoncé dans le sol qui retient l’ensemble de la structure.

Les travaux doivent durer deux semaines.

Du bétonnage

Par ailleurs, après des travaux de bétonnage effectués à l’été 2025 sur le quai de Godbout, d’autres travaux du même genre sont prévus dès la fin du printemps 2026. Un contrat au montant de 113 345 $ a été accordé à l’entreprise Maurécon, de Trois-Rivières.

Il s’agira de rapiéçage ici et là sur l’infrastructure, mais nécessaire avant le lancement de travaux d’enrochement inscrits au calendrier pour l’automne 2026.

Cet enrochement fait suite entre autres à la tempête qui a eu lieu le 23 décembre 2022. « Toute la roche qui était partie, on va aller refaire tout ça », poursuit M. Verreault.

La STQ est présentement en phase de conception du projet. L’appel d’offres pour la réalisation des travaux devrait être lancé à la fin du printemps prochain.

Les différentes interventions projetées ne devraient pas occasionner de modification de service pour la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, tout comme c’est le cas avec les travaux en cours.