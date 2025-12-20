Gros lot de 80 millions $ au prochain tirage du Lotto Max, deux jours avant Noël

À quelques jours de Noël, il est permis de rêver, du moins pour ceux qui espèrent mettre la main sur le gros lot de 80 millions $ au prochain tirage de la Lotto Max.

En septembre dernier, une cagnotte de 50 millions $ de la même loterie a été remportée par 14 résidents de la Côte-Nord, dont 13 personnes de la petite municipalité de Bonne-Espérance qui ne compte que 675 habitants. Le billet chanceux a été acheté en formule de groupe dans un dépanneur de l’endroit.

Un autre gros lot de 70 millions $, au tirage du 7 juin 2022, a également été remporté au Québec.

Loto-Québec a indiqué dans un communiqué samedi matin que «le gros lot de 80 millions de dollars a été remporté trois fois depuis l’automne 2024. À deux reprises, la moitié de la somme a été gagnée au Québec».

Le prochain tirage du Lotto Max, le mardi 23 décembre, met donc en jeu un gros lot de 80 millions $, mais aussi approximativement 43 lots d’un million de dollars qu’on appelle des Maxmillions.