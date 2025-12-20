Hockey Senior AA : Gaulois et Marchands offrent la victoire en cadeau à leurs partisans

Par Sylvain Turcotte 11:09 PM - 20 décembre 2025
Temps de lecture :

Pour leur dernier match avant Noël, les Gaulois – PCR de Port-Cartier et les Marchands de Havre-Saint-Pierre ont fait plaisir à leurs supporteurs, en l’emportant dans leur amphithéâtre respectif.

À Port-Cartier, les locaux ont comblé un retard de 3-1 en une victoire de 6-4 sur les Pionniers – CFL de Baie-Comeau, grâce à deux buts inscrits en l’espace de 24 secondes en troisième période.

Jean-Frederik Girard s’est offert un tour du chapeau. Junah Croteau, Maxim Deroy et Sébastien Tassé ont également enfilé l’aiguille pour les Gaulois.

Les buts des visiteurs appartiennent à Marc-Antoine Vaillancourt, Keven Charest, Xavier Dionne et Cédric Tremblay.

Joël Grondin (Port-Cartier) et Mathieu Bernatchez (Baie-Comeau) étaient les gardiens.

Du côté de l’entraîneur-chef de l’équipe port-cartoise, Alain Desrosiers a parlé d’effort continu dans l’adversité.

Sa troupe, malgré de belles chances sabotées en première moitié de rencontre, a finalement vu ses occasions porter ses fruits. « C’était une question de temps avant que ça débloque », a-t-il dit. Selon lui, les deux buts rapides en troisième ont « cassé le tempo de Baie-Comeau ».

Pour sa part, l’entraîneur des Pionniers, trouvait dur d’expliquer le fait que son équipe ait laissé filer une avance de 3-1. « On les avait dans les câbles. »

« On leur a donné du gaz pour entrer dans notre zone. C’est un jeu d’unités spéciales et ils ont été plus agressifs. On s’est battu nous-mêmes », a-t-il ajouté.

En tête

À Havre-Saint-Pierre, les Marchands de l’endroit ont disposé des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles par la marque de 4-1. Avec cette victoire, la formation cayenne s’empare de la première place au classement de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Circuit CFM.

Pour les vainqueurs, Nico Grégoire (2), Dany Lebrun et Louis Thériault ont marqué aux dépens de Simon Lemieux. Seul Nicolas Gagnon est parvenu à déjouer Patrick Jomphe.

Classement – Saison régulière (calendrier de huit matchs par équipe)
Havre-Saint-Pierre : 7 PJ – 10 points
Baie-Comeau : 7 PJ – 9 points
Port-Cartier : 6 PJ – 8 points
Sept-Îles : 6 PJ : 3 points

Prochains matchs
27 décembre – Port-Cartier à Sept-Îles
10 janvier – Port-Cartier à Baie-Comeau
10 janvier – Havre-Saint-Pierre à Sept-Îles

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le télésiège du Mont Ti-Basse est conforme, selon la RBQ

Drakkar : Alexis Bernier échangé à Chicoutimi

Le Drakkar prend des vacances hâtives

Emplois vedettes

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le télésiège du Mont Ti-Basse est conforme, selon la RBQ

Consulter la nouvelle
Actualité

Drakkar : Alexis Bernier échangé à Chicoutimi

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer