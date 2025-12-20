Plus de 120 enfants reçoivent un cadeau qui fait du bien

Grâce à l’initiative d’une citoyenne engagée, 124 enfants de la Manicouagan ont pu recevoir un cadeau de Noël. Un geste qui fait autant du bien aux enfants qu’aux parents.

« C’est une initiative personnelle d’Annie Dionne, qui est enseignante à l’école Trudel. Ça fait maintenant sept ans », explique la directrice générale de la Maison des familles de Baie-Comeau, Stéphanie Saint-Gelais, qui a été contactée dès le départ par Mme Dionne.

« Elle voulait mobiliser mon entourage pour offrir des cadeaux aux enfants qui n’en auront peut-être pas. Nous, on a embarqué en ciblant des familles qui ont utilisé les services de la Maison des familles », précise Mme Saint-Gelais.

Cette dernière tient à remercier Annie Dionne qui, avec le temps, a réussi à mobiliser plusieurs partenaires de la Manicouagan.

Pour la directrice générale, « au-delà des chiffres, c’est surtout la force de la collaboration » qui la touche.

Stéphanie Saint-Gelais est consciente que cela ne peut répondre à la demande grandissante de toutes les familles baie-comoises et manicoises, qui en auraient besoin.

Toutefois, elle décrit à quel point cette initiative aide ceux qu’elle vu passer par l’organisme. « On contacte les familles dont on sait qu’elles ont des besoins. »

Une fois les familles contactées, les enfants sont invités à envoyer une lettre au père Noël décrivant ce qu’ils souhaitent recevoir.

« Honnêtement, ce n’est jamais rien de gros. Ce sont souvent des jouets simples. Il y a des parents qui nous ont dit qu’ils allaient attendre Noël avant de donner leur cadeau, car leur enfant n’en aura pas beaucoup », raconte-t-elle.