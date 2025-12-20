Plus de 120 enfants reçoivent un cadeau qui fait du bien

Par Karianne Nepton-Philippe 1:15 PM - 20 décembre 2025
Annie Dionne et Stéphanie Saint-Gelais emballent les cadeaux avant de les donner aux enfants. Photo courtoisie

Grâce à l’initiative d’une citoyenne engagée, 124 enfants de la Manicouagan ont pu recevoir un cadeau de Noël. Un geste qui fait autant du bien aux enfants qu’aux parents. 

« C’est une initiative personnelle d’Annie Dionne, qui est enseignante à l’école Trudel. Ça fait maintenant sept ans », explique la directrice générale de la Maison des familles de Baie-Comeau, Stéphanie Saint-Gelais, qui a été contactée dès le départ par Mme Dionne. 

« Elle voulait mobiliser mon entourage pour offrir des cadeaux aux enfants qui n’en auront peut-être pas. Nous, on a embarqué en ciblant des familles qui ont utilisé les services de la Maison des familles », précise Mme Saint-Gelais. 

Cette dernière tient à remercier Annie Dionne qui, avec le temps, a réussi à mobiliser plusieurs partenaires de la Manicouagan. 

Pour la directrice générale, « au-delà des chiffres, c’est surtout la force de la collaboration » qui la touche. 

Stéphanie Saint-Gelais est consciente que cela ne peut répondre à la demande grandissante de toutes les familles baie-comoises et manicoises, qui en auraient besoin. 

