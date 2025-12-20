Pointe-aux-Outardes frappée par une panne de courant

Par Sylvain Turcotte 1:41 PM - 20 décembre 2025
Temps de lecture :

Photo Hydro-Québec

Plusieurs résidents du secteur de Pointe-aux-Outardes, près de Baie-Comeau, sont privés de courant depuis le début de l’après-midi.

C’est un véhicule qui est entré en collision avec un poteau, vers 12h40, sur le chemin principal de Pointe-aux-Outardes.

Selon le porte-parole de la SQ, Frédéric Deshaies, il n’y aurait pas de blessés.

La collision a fait en sorte que 769 clients d’Hydro-Québec sont touchés par une panne.

Le chemin principal devrait être fermé à la circulation pour encore une heure. « La circulation reprendra temporairement en alternance d’ici quelques heures », a écrit le maire Julien Normand sur les réseaux sociaux.

Il ajoute qu’une équipe d’Hydro-Québec, en provenance de Chicoutimi, est en direction pour procéder au remplacement du poteau et faire le transfert du service.

Le rétablissement du courant est prévu en début de soirée.

