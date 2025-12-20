Pour des Fêtes plus vertes, suivez le guide

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 20 décembre 2025
RECYQ-QUÉBEC propose un guide pour vous aider à réduire l'empreinte environnementale de la période des Fêtes. Photo Pixabay

Alors que les ménages canadiens produisent jusqu’à 45 % plus de déchets durant la période des Fêtes, RECYC-QUÉBEC propose un Guide des bons réflexes pour réduire l’empreinte environnementale tout en conservant la magie du temps des réjouissances.

À l’approche du 24 décembre, RECYC-QUÉBEC encourage la population à revoir certaines habitudes festives pour limiter le gaspillage, particulièrement alimentaire, qui augmente considérablement à cette période de l’année.

Selon le Conseil National Zéro Déchet, les ménages canadiens génèrent de 25 à 45 % plus de matières résiduelles pendant les Fêtes, une hausse notable dont une large part provient de nourriture non consommée.

Pour soutenir les gestes simples, mais significatifs, l’organisation dévoile son Guide des bons réflexes du temps des Fêtes, un outil pratique conçu pour inspirer des comportements plus responsables, de la planification des repas au choix des cadeaux.

« Adopter les bons réflexes, c’est plus facile quand on a les bons outils », souligne Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

« Ce guide est là pour vous inspirer et vous accompagner autant avant que pendant et après Noël. Le temps des Fêtes est synonyme de partage, et si on partageait aussi des gestes qui font du bien pour l’environnement ? Chaque initiative circulaire contribue à un mouvement collectif, inspire les autres et crée un effet d’entraînement. Je vous invite à partager vos actions avec le mot-clic #EffetCirculaire, sans modération ! »

Des réflexes à adopter pour des Fêtes plus durables

Le guide met en lumière diverses pratiques simples à intégrer.

Cadeaux et emballages : RECYC-QUÉBEC suggère d’offrir des présents durables ou basés sur l’expérience, et d’opter pour des emballages réutilisables tels que des sacs en tissu, des boîtes décoratives ou du papier recyclé.

La créativité est encouragée : transformer des matériaux récupérés pour emballer autrement permet de réduire l’utilisation de produits à usage unique.

Planification des repas : Une meilleure organisation avant les emplettes contribue à diminuer le gaspillage alimentaire. L’organisme propose d’évaluer le nombre réel de convives, de dresser une liste précise et de conserver adéquatement les aliments.

Les restes peuvent être transformés en de nouveaux plats, puis congelés pour éviter qu’ils ne se retrouvent à la poubelle.

Décorations et sapins : Les citoyens sont invités à donner leur sapin après les célébrations afin qu’il soit composté, et à privilégier la réparation ou la réutilisation des décorations existantes.

La création d’ornements à partir de matériaux recyclés est également mise de l’avant pour inspirer l’entourage.

Ça va où ?

Afin d’aider la population à bien trier ses matières résiduelles durant les Fêtes, RECYC-QUÉBEC rappelle que l’application Ça va où ? demeure accessible gratuitement sur iOS et Android. Elle permet notamment de vérifier où déposer un emballage cadeau ou un sapin de Noël, un réflexe simple qui contribue à réduire les erreurs de tri.

En adoptant ces gestes, les Québécois peuvent célébrer plus consciemment, tout en posant une action positive envers l’environnement.

 Depuis 35 ans, RECYC-QUÉBEC œuvre à promouvoir et favoriser la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage et la valorisation des produits dans une perspective d’économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

Le gaspillage alimentaire est revu à la hausse durant les Fêtes. Photo Pixabay

