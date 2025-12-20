Une nouvelle formule pour le Festi-GrÎles de la Côte-Nord

Par Sylvain Turcotte 2:33 PM - 20 décembre 2025
Temps de lecture :

Le Festi-GrÎles de la Côte-Nord revient au calendrier pour 2026 avec un nouveau concept et sur un nouveau site. Photo Facebook Festi-GrÎles de la Côte-Nord

Nouveau concept et nouveau site, c’est ce qui attend les festivaliers à la mi-août, à Sept-Îles, pour le retour du Festi-GrÎles de la Côte-Nord.

Après une pause en 2025, le Festi-GrÎles de la Côte-Nord revient en 2026.

« Ça va sentir bon dans la ville! », de dire Hugo Rossignol, président du conseil d’administration.

L’édition 2026 se tiendra, au parc du Vieux-Quai de Sept-Îles, du 14 au 16 août. L’entrée sur le site sera gratuite.

« La Ville est aussi contente que nous de la direction qu’on prend. On aimerait crée une ambiance festive, en incluant les restaurants autour du parc du Vieux-Quai », a-t-il ajouté.

Le Festi-GrÎles de la Côte-Nord prendra une tournure plus gastronomique.

« On souhaite avoir des microbrasseries et des distilleries, et des food-trucks aussi, en plus de l’expérience BBQ. On commence seulement la planification. On va se mettre à l’œuvre au début 2026 », a conclu Hugo Rossignol.

En raison de l’accès gratuit à l’événement, l’organisation fera appel à des artistes locaux et de la région pour le volet musical.


Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Pointe-aux-Outardes frappée par une panne de courant

Plus de 120 enfants reçoivent un cadeau qui fait du bien

Gros lot de 80 millions $ au prochain tirage du Lotto Max, deux jours avant Noël

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Pointe-aux-Outardes frappée par une panne de courant

Consulter la nouvelle

Plus de 120 enfants reçoivent un cadeau qui fait du bien

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer