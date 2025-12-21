La folie furieuse chez les traiteurs de Baie-Comeau

Qui dit temps des fêtes, dit réjouissances et rassemblements et, inexorablement, la bouffe en fait partie. Ce n’est donc pas sans raison que les services de traiteur vivent une période complètement folle avec une kyrielle de contrats à honorer.

Un peu plus tôt en décembre, Le Manic a pris le pouls de trois entreprises dans ce domaine, soit Martin Traiteur, le service de traiteur de Martine Cantin et IGA Extra Durand-Gaudet.

Chez Martin Traiteur, qui a récemment célébré sa toute première année d’existence, c’est la folie furieuse depuis la fin du mois de novembre. « En ce moment, je suis quasi booké jusqu’en janvier. On est vraiment populaires. Je refuse beaucoup de contrats », a confié Martin Ducharme, le mardi 9 décembre.

Le soir même, le service de traiteur était en action au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes pour « une table à fromages ». Et pour le week-end de la mi-décembre qui a suivi, les services de M. Ducharme et de sa conjointe et partenaire d’affaires, Carolane Duchaine, ont été requis pour pas moins de six fêtes de Noël d’entreprises.

Quel est le menu le plus populaire auprès de Martin Traiteur ? Même si son offre est très diversifiée, la demande est réellement plus élevée pour les buffets froids dans le temps des fêtes. Des buffets froids, mais avec quelques bouchées chaudes au travers, précise le chef Ducharme.

Lorsqu’il est question de party des fêtes, les groupes vont normalement d’une dizaine à près d’une centaine de personnes. Par contre, pendant la période des bals de finissants, le nombre d’invités explose. À la fin de l’année scolaire 2025-2026, M. Ducharme cuisinera pour 550 personnes lors du bal de l’école secondaire Serge-Bouchard.

Bien que son entreprise soit toute jeune, le chef possède de nombreuses années d’expérience en cuisine. Il a travaillé dans plusieurs restaurants à Baie-Comeau et, aujourd’hui, il est aussi gestionnaire du service alimentaire et de la salle à manger au Château Baie-Comeau et de la cantine du centre Henri-Desjardins.

Les services de traiteur ont beaucoup de boulot en décembre pour les partys de Noël. Le service de Martin Traiteur n’y échappe pas. On aperçoit ici le chef Martin Ducharme et sa partenaire Carolane Duchaine. Photo courtoisie

Martine Cantin

S’il y a un nom connu à Baie-Comeau en matière de service de traiteur, c’est bien celui de Martine Cantin. La dame, également enseignante au programme de cuisine du Centre de formation professionnelle de l’Estuaire, à Baie-Comeau, évolue dans le domaine depuis 2005.

La chef avoue que les fêtes représentent une période très intense, mais, volontairement, elle met un peu la pédale sur le frein. « C’est moins qu’avant parce que là, j’en prends moins, on vieillit », a-t-elle fait remarquer.

Cependant, tout de suite après, elle se reprenait en quelque sorte en soulignant que du vendredi au dimanche précédents, soit la première fin de semaine de décembre, son service de traiteur avait cuisiné pas moins de 1 300 couverts pour l’équivalent de cinq contrats.

Les partys à son horaire de décembre ont réuni de 115 jusqu’à 565 personnes provenant d’organismes et d’entreprises.

Concernant les menus privilégiés par sa clientèle, Martine Cantin a souligné que les repas traditionnels sont de moins en moins en demande. « J’ai des fondues pour 200, 300 personnes. J’ai beaucoup de repas plus gastronomiques. C’est vraiment très varié, ça part de brunchs jusqu’à des repas cinq services de luxe. »

La formule brunch pour les réceptions des fêtes est d’ailleurs nouvelle de cette année. Son service a eu deux contrats du genre.

Chez IGA

Chez IGA Extra Durand-Gaudet de Baie-Comeau, le service Le traiteur IGA est aussi très occupé en décembre, mais comme l’a précisé sa copropriétaire Valérie Gaudet, il est occupé à l’année. « C’est sûr que là, on en a un peu plus, mais c’est quelque chose qui est assez fort, le traiteur, ici. Les dîners d’affaires, c’est à l’année, et les fêtes, c’est à l’année. »

Les clients font leur choix parmi une panoplie de mets disponibles sur le site Le traiteur IGA. Ils adaptent ensuite leur commande de plateaux selon le nombre d’assiettes nécessaires à leur groupe.