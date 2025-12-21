Pointe-aux-Outardes : interruption du courant pour le changement du poteau
Photo Hydro-Québec
Au lendemain de la collision d’un véhicule avec un poteau, les citoyens de Pointe-aux-Outardes seront à nouveau privés d’électricité.
Les équipes d’Hydro-Québec doivent poursuivre le travail pour le changement du poteau frappé par l’accident de samedi après-midi.
L’électricité sera ainsi coupée de 10h à 13h, est-t-il écrit sur la page Facebook de la Municipalité de Pointe-aux-Outardes.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord