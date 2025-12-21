Pointe-aux-Outardes : interruption du courant pour le changement du poteau

Par Sylvain Turcotte 10:23 AM - 21 décembre 2025
Temps de lecture :

Photo Hydro-Québec

Au lendemain de la collision d’un véhicule avec un poteau, les citoyens de Pointe-aux-Outardes seront à nouveau privés d’électricité.

Les équipes d’Hydro-Québec doivent poursuivre le travail pour le changement du poteau frappé par l’accident de samedi après-midi.

L’électricité sera ainsi coupée de 10h à 13h, est-t-il écrit sur la page Facebook de la Municipalité de Pointe-aux-Outardes.

