86 000 $ pour modifier les clôtures de la Place Hauterive
Les clôtures de la Place Hauterive devront être modifiées, ce qui coûtera 86 000 $. Photo Anne-Sophie Paquet-T.
Les clôtures de sécurité de la Place Hauterive devront être modifiées. La facture de ces travaux s’élève à 86 000 $, tout ça en raison de « gens créatifs », déplore la Ville de Baie-Comeau.
Ce sont les mots utilisés par le directeur général, François Corriveau qui explique que « malgré le fait que tout était conforme, il y a des gens qui sont très créatifs au niveau de la témérité et ont escaladé les infrastructures ».
« Selon les informations qu’on m’a données, sur les plans d’architectes et ingénieurs, le fournisseur de service a fait le design conforme aux normes », explique M. Corriveau.
Il précise que la Ville a reçu de nombreuses plaintes à ce sujet. « Le conseil a autorisé qu’on procède à des modifications », mentionne le maire Michel Desbiens.
Il faut savoir que celles-ci ne sont pas nécessaires, mais elles seront effectuées par prévention. Les clôtures seront récupérées et l’entreprise Fransi les adaptera. Le but sera de rendre l’accès beaucoup plus difficile.
« Ça ne fait pas du tout notre affaire. Être obligé d’investir 86 000 $ pour des gens qui ne réfléchissent pas », déclare le maire.
De son côté, le directeur général demande aux citoyens de « faire preuve de jugement ».