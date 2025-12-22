86 000 $ pour modifier les clôtures de la Place Hauterive 

Les clôtures de sécurité de la Place Hauterive devront être modifiées. La facture de ces travaux s’élève à 86 000 $, tout ça en raison de « gens créatifs », déplore la Ville de Baie-Comeau.

Ce sont les mots utilisés par le directeur général, François Corriveau qui explique que « malgré le fait que tout était conforme, il y a des gens qui sont très créatifs au niveau de la témérité et ont escaladé les infrastructures ».

« Selon les informations qu’on m’a données, sur les plans d’architectes et ingénieurs, le fournisseur de service a fait le design conforme aux normes », explique M. Corriveau.

Il précise que la Ville a reçu de nombreuses plaintes à ce sujet. « Le conseil a autorisé qu’on procède à des modifications », mentionne le maire Michel Desbiens.

Il faut savoir que celles-ci ne sont pas nécessaires, mais elles seront effectuées par prévention. Les clôtures seront récupérées et l’entreprise Fransi les adaptera. Le but sera de rendre l’accès beaucoup plus difficile.

« Ça ne fait pas du tout notre affaire. Être obligé d’investir 86 000 $ pour des gens qui ne réfléchissent pas », déclare le maire.

De son côté, le directeur général demande aux citoyens de « faire preuve de jugement ».