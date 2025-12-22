Abigaëlle poursuit son œuvre à Baie-Comeau

Après une pause de deux ans, Abigaëlle Tremblay, 15 ans, a récemment repris son bâton du pèlerin afin de recueillir des denrées pour le Comptoir alimentaire L’Escale de Baie-Comeau. Et ses efforts, jumelés à ceux de ses proches, ont porté leurs fruits avec une récolte 1 766 kg de nourriture et autres pour un équivalent en dons de 6 681 $.

« Je suis vraiment fière. Je ne sais pas si on a battu notre record, mais on a ramassé vraiment beaucoup et c’est ça qui compte », a indiqué la jeune fille, en entrevue avec Le Manic, le 15 décembre, lors de la récupération des denrées par L’Escale.

De ses cinq ans jusqu’à ses 13 ans, l’adolescente au grand cœur s’est toujours investie dans la mission qu’elle s’est donnée : permettre aux gens d’être heureux avec le ventre plein aux fêtes.

Puis, prise dans le tourbillon d’un voyage effectué justement en décembre et de ses études secondaires, elle a délaissé cette activité. « Ça a comme coupé mon rythme. Mais cette année, je voulais vraiment vraiment recommencer parce que j’étais déçue d’avoir arrêté », a confié Abigaëlle.

Le déclic de ses cinq ans, elle dit l’avoir eu lors d’une collecte de denrées non périssables organisée à son école en prévision des fêtes.

« J’ai été voir mon père et je lui ai dit : “Ça me prend des cannes pour l’école”. Il m’a dit une canne ou 100 cannes. J’ai dit 100 cannes et là, on est allés faire du porte-à-porte », se souvient la jeune fille. Son père, Samuel Tremblay, la suivait alors avec une brouette.

D’année en année, la cueillette a pris de l’ampleur et la brouette est rapidement devenue insuffisante. « Mon père se promenait en voiture et me suivait partout », poursuit l’initiatrice.

Ensuite, le système des sacs de papier fournis par IGA Extra Durand-Gaudet, et enrichis d’un feuillet d’information broché, a été mis de l’avant. « C’est beaucoup plus rapide et les gens, au lieu de donner deux trois denrées comme ça sur le tas, ont le temps de se préparer et il y en a qui remplissent le sac à rebord et qui en donnent même un deuxième. »

Instigatrice de la collecte de denrées, Abigaëlle Tremblay pose avec sa famille, qui la soutient dans sa mission. On aperçoit son frère Nicolas, sa mère Vanessa Roy et son père Samuel Tremblay. Photo Charlotte Paquet

Secteur de prédilection

Comme à l’accoutumée, cette année, Abigaëlle a sollicité des dons sur les avenues Damase-Potvin, où elle habite, Parent, Garneau, Lajeunesse, Beauchemin et Louis–Philippe-Gagné. Questionnée sur le choix de ce secteur, elle a répondu : « On les fait à chaque année et le monde nous connaît un peu. Ça faisait quelques années que je ne l’avais pas fait, mais ça donne quand même beaucoup sur ces rues, c’est généreux, donc on en profite. »

En plus de sa famille qui la soutient dans cette bonne cause, l’étudiante du Programme d’éducation intermédiaire de l’école secondaire Serge-Bouchard a reçu l’aide de deux amis pour brocher les feuillets d’information sur les sacs et les distribuer. Ils en ont eu pour trois bonnes heures. « Une chance qu’ils étaient là parce que ça aurait vraiment pris beaucoup plus de temps que trois heures », a-t-elle précisé.

Deux cents sacs remplis de denrées et déposés en bordure des entrées ont été récupérés par Abigaëlle et ses parents, principalement en sillonnant le secteur le vendredi 12 décembre, mais aussi lors de livraisons effectuées par les donateurs directement à leur domicile.