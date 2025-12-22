Les Aquanautes de Baie-Comeau brillent lors de compétitions à Québec

La fin de semaine des 13 et 14 décembre a été marquée par deux compétitions de natation à l’Université Laval à Québec, auxquelles a participé le club Les Aquanautes de Baie-Comeau. Quatre nageurs sont repartis avec des médailles.

Il y a eu le Défi Rouge et Or pour les groupes d’âge 12 ans et plus, ainsi que la compétition Nez Rouge pour les 12 ans et moins.

Chez les 12 ans et plus, Jacob Lessard a remporté deux médailles de bronze au 50 mètres et au 100 mètres papillon. Édouard Lévesque s’est aussi illustré avec deux médailles de bronze au 200 mètres brasse et au 200 mètres Qni.

Le Défi Rouge et Or a réuni 705 nageurs provenant de 29 clubs du Québec.

Dans la compétition Nez Rouge, Eve Barriault a obtenu une troisième place au 50 mètres Libre et Léa Dionne s’est distinguée à trois reprises en arrivant deuxième au 50 mètres libre, 50 mètres dos et 100 mètres dos.

La compétition Nez Rouge regroupait 297 nageurs de 23 clubs chez les 12 ans et moins.

Voici la liste complète des résultats des nageurs de Baie-Comeau lors de ces deux compétitions :

Les résultats pour les 12 ans et plus :

Jacob Lessard : 16 ans

– 3 améliorations de temps

– 2 médailles de bronze au 50 papillon et au 100 papillon

– Record du Club au papillon chez les 15-16 ans

Édouard Lévesque : 19 ans

– 3 améliorations de temps

– 2 médailles de bronze au 200 brasse et 200 Qni

– Record du club au 100 papillon chez les 17 ans et plus.

– Finaliste à chacune de ses 6 épreuves

Éliane Pigeon : 18 ans

– Amélioration au 200 Qni

– Finaliste à 3 reprises au 100-200 Brasse et 200 Qni

– Elle passe tout près du podium au 200 Brasse avec une 4e place

Alexia Bellemare : 16 ans

– 4 améliorations de temps : 100 libre , 400 libre, 100 brasse et 200 Qni

Sofia Lamontagne : 15 ans

– 3 améliorations de temps : 50-100 dos et 50 libre

William Leblanc : 14 ans

– Il participe pour la première fois à cette compétition en ayant obtenu ses standards pour y participer en novembre dernier

– 6/6 améliorations

Laurent Bozet : 14 ans

– Il participe pour la première fois à cette compétition en ayant obtenu ses standards en novembre dernier afin d’y participer

– 6/6 améliorations

Yassin Elgandli : 17 ans

– 6/6 améliorations

Delphine Pineault : 16 ans

– 2 améliorations : 50 et 100 papillon

Emerick Morin : 15 ans

– Il participe pour la première fois à cette compétition en ayant obtenu ses standards en novembre dernier afin d’y participer

– 6/6 améliorations

Les résultats chez les 12 ans et moins :

Eve Barriault : 5/5 améliorations chez les 12 ans

– Elle se classe parmi les 9 meilleures nageuses de la compétition.

– Elle se distingue avec une 3e place au 50 Libre

– 4e place au 100 dos ainsi que 5e position au 200 libre et 100 Qni

– Il lui manquera seulement un standard chez les 12 ans au 100 brasse (à 1.46) à réaliser pour faire la mini coupe qui se déroulera en mai 2026.

Léa Dionne : 3 améliorations (10 ans)

– Elle se classe parmi les 6 meilleures nageuses de la compétition.

– Elle se distingue à trois reprise en 2e position au 50 libre, 50 Dos et 100 Dos

– 5e place au 50 papillon et 6e place au 100 libre

– Elle est déjà éligible pour la mini coupe de mai 2026.

Élie-Jade Leblanc : 5/5 améliorations (11 ans)

– 5e position au 100 Brasse et 7e position au 50 Dos.

– Elle a ses standards chez les 11 ans

Éva Luis Ringuette : 4/5 améliorations (10 ans)

– 4e au 50 papillon et 5e au 100 brasse

– Elle se classe parmi les 10 meilleures nageuses de la compétition

– Elle a ses standards chez les 10 ans et travaille pour obtenir son standard au 100 Brasse chez les 11 ans pour mai 2026.