Toute la vérité sur les lumières de Noël

Êtes-vous du genre à installer vos lumières de Noël le lendemain de l’Halloween ? Ou plutôt à attendre avec impatience la date butoir du 1er décembre ? À moins que vous ne repoussiez la tâche jusqu’au 20 décembre ? Peu importe votre allégeance, il y a fort à parier que vous avez déjà eu des « démêlés » avec vos jeux lumineux ! Les Éditions Nordiques profitent du temps des Fêtes pour répondre à quelques questions-quiz, à propos de ces fameuses guirlandes d’ampoules qui égaieront vos balcons et sapins !

Les guirlandes lumineuses sont des gobeuses d’énergie ?

FAUX

Lorsque vient le temps d’accrocher les jeux de lumière, qui a une pensée pour la facture d’électricité ? Levez la main ! Personne ?

Chez Hydro-Québec (HQ), on s’est attardé à la question !

« Pour ce qui est des décorations intérieures dans le temps des Fêtes, on ne constate pas d’impact sur le réseau du Québec pour deux raisons. La première étant que les nouvelles ampoules à DEL consomment 70 à 90 % moins d’énergie que les anciennes ampoules incandescentes. La seconde étant que ces lumières-là, quand elles sont utilisées, vont dissiper une forme de chaleur résiduelle qui va être récupérée pour une compensation, faible, mais tout de même, d’un besoin de chauffage », explique le porte-parole Cendrix Bouchard, porte-parole pour la société d’État.

Oui, mais M. Bouchard, les lumières extérieures, elles, ne réchauffent rien du tout !

« Pour ce qui est des décorations extérieures, on a déjà constaté un impact sur la consommation, il y a des années de ça, mais en raison des ampoules à DEL, c’est devenu vraiment négligeable également », ajoute le porte-parole.

La principale ponction sur le système électrique est attribuable au chauffage des résidences, rappelle M. Bouchard, qui invite les usagers à faire preuve de gros bon sens. « Le chauffage de l’espace représente environ 50 % de la facture d’un ménage québécois. Le chauffage de l’eau, c’est un autre 20 %. Donc, c’est vraiment les deux points de consommation les plus importants et c’est là-dessus qu’on peut faire une différence. »

Pas question, donc, de jouer les grincheux de Noël chez Hydro-Québec !

« On n’est pas rendu à dire “limitez votre consommation, ne faites plus des décorations de Noël”, non, mais ce qu’on conseille de façon générale à nos clients, et c’est vrai autant pour les décorations que pour le reste, c’est de consommer ce qui est nécessaire et au bon moment. Les minuteries peuvent faire en sorte de ne pas éclairer quand on n’en a pas besoin. Et si on n’est pas à la maison et qu’on n’a pas besoin d’utiliser ces ampoules-là, c’est bien de ne pas le faire, justement ! »

Quand ils ne fonctionnent plus, on peut déposer les jeux de lumières au recyclage ?

FAUX

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas et cet adage s’applique également aux jeux de lumière de Noël, rappelle Recyc-Québec.

« Réutiliser vos lumières année après année, c’est une idée économique et écologique. Si elles fonctionnent toujours, mais que vous voulez vous en départir, offrez-les à des proches, à une ressourcerie ou à un organisme à but non lucratif. Hors d’usage ? Direction l’écocentre ! Ne les mettez surtout pas dans le bac de récupération, car ce n’est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé, et elles pourraient endommager les installations de tri. »

Et c’est vrai autant pour les lumières à DEL que les lumières incandescentes, insiste Isabelle Moïse, directrice des opérations chez Recyc-Québec.

« Tout ce qui est ampoules, produits électroniques, c’est à l’écocentre qu’on doit les apporter ! Ce n’est pas du caprice. Si c’est déposé dans le bac de recyclage, il y a de vrais risques : un feu peut arriver rapidement ou des employés peuvent se blesser au centre de tri. »

Le choix des lumières à DEL est logique et écologique, indique-t-elle.

« Le DEL consomme moins d’électricité et dure plus longtemps. Tout ce qui aide à prolonger la durée de vie des produits a un effet direct sur nos matières résiduelles. »

D’autre part, Mme Moïse constate que la population est plus alerte quand vient le temps de disposer des objets du quotidien qui sont abîmés, ou qui ne servent plus.

« On voit qu’il y a une conscientisation et une sensibilisation plus importante. La notion de poser le bon geste est présente. On constate aussi plus de trafic sur notre appli Ça va où, qui est un outil vraiment complet. »

Il suffit d’y préciser l’objet dont on souhaite se départir ainsi que notre municipalité. Le moteur de recherche fait le reste et vous indiquera précisément la marche à suivre.

« De façon plus macro, un autre élément nous dit que les gens sont plus conscients, soit la une diminution du tonnage par habitant. Au dernier bilan de la gestion des matières résiduelles, en 2023, on est passé à près de 600 kg par habitant plutôt que les 700 kg comptabilités en 2021. Ça demeure beaucoup, mais ça s’améliore », commente Isabelle Moïse.

Photo iStock

En ce qui concerne le temps des Fêtes, elle rappelle que plusieurs éléments peuvent prendre la direction du bac bleu, notamment tous les emballages, boîtes, sacs cadeau…

« En ce qui concerne les rubans, les choux, c’est un autre défi ! Ça dépend de la matière du ruban, mais là encore, on peut aller sur l’application Ça va où, qui est très utile, puisqu’elle est géolocalisée. Si tu es à Montréal ou sur la Côte-Nord, la réponse va être adaptée au règlement. »

Là encore, la réutilisation est la première option à privilégier. Qui remarquera que le sac-cadeau ressemble drôlement à celui de l’an dernier? Personne, promis!

Joyeux Noël illuminé !

Photo iStock

Coûts en électricité

2,16 $

Coût en électricité de l’éclairage avec des lampes DEL d’un sapin extérieur allumé pendant 40 jours, 7 heures par jour

18,64 $

Coût en électricité de l’éclairage avec des lampes incandescentes d’un sapin extérieur allumé pendant 40 jours, 7 heures par jour

7,67 $

Coût pour alimenter en électricité une structure gonflable fixe (de type bonhomme de neige ou autre personnage !) 12 heures par jour pendant 40 jours

Quelques conseils :

-Lors du remplacement de vos jeux de lumière, opter pour des ampoules à DEL certifiées Energy Star.

-Utiliser une minuterie pour fermer les lumières lorsque vous dormez et durant la journée.

-En cas d’absence, fermer l’éclairage.