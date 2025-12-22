Une fraudeuse de Baie-Comeau sort de prison plus vite que prévu

Condamnée à près de deux ans d’emprisonnement pour une fraude de plus de 275 000 $, Caroline Ross de Baie-Comeau bénéficiera d’une sortie préparatoire à la libération conditionnelle après seulement quatre mois derrière les barreaux.

Incarcérée depuis la fin juillet pour une importante fraude commise au détriment de son employeur, Garage Monsieur Pro, Caroline Ross quittera la prison plus tôt que prévu.

La Commission québécoise des libérations conditionnelles a accordé, le 27 novembre 2025, une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle à la fraudeuse de Baie-Comeau, après qu’elle eut purgé le sixième de sa peine.

Dans sa décision, la Commission précise que « vous êtes âgée de 42 ans et, depuis le 22 juillet 2025, vous purgez une peine de 729 jours pour fraude et signature non autorisée d’un document ». Cette mesure permet à la contrevenante de quitter graduellement le milieu carcéral, sous conditions strictes, à peine quatre mois après son emprisonnement.

Une condamnation prononcée le 31 juillet 2025

Le 31 juillet 2025, la Cour du Québec a condamné Caroline Ross à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, après qu’elle eut plaidé coupable à des accusations de fraude de plus de 5 000 $ et de signature frauduleuse. Le tribunal a retenu que « la fraude a duré pendant un peu plus d’un an et la délinquante a détourné plus de 275 000 $ ».

À l’époque des faits, Caroline Ross occupait un poste clé au sein de l’entreprise Garage Monsieur Pro. Selon le jugement, « elle était responsable de la comptabilité pour l’entreprise » et « occupait un poste de confiance ». Elle a mis en place plusieurs stratagèmes pour détourner les fonds, notamment en créant de faux fournisseurs et en falsifiant des documents.

Le tribunal a souligné la gravité des gestes, notant que « la délinquante a créé de faux comptes fournisseurs afin de détourner l’argent à son profit, à plus de 200 reprises » et que « le montant de la fraude est substantiel, soit 275 000 $ » entre le 8 février 2022 et le 31 janvier 2023. Les conséquences pour les victimes ont été jugées majeures, la Cour rappelant que « la survie de leur entreprise était en péril ».

Dans sa décision, la juge Annick Tremblay a estimé qu’une peine à purger dans la collectivité n’était pas appropriée. Le tribunal a conclu que « les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont à privilégier en raison des nombreux facteurs aggravants et de l’absence d’un processus sérieux de réhabilitation ».

Outre l’emprisonnement, Caroline Ross a été assujettie à une probation de 24 mois, à une interdiction de gérer les biens ou l’argent d’autrui pendant 10 ans, ainsi qu’à une ordonnance de dédommagement de 233 000 $.

Une sortie encadrée jugée acceptable

Malgré la gravité des infractions, la Commission québécoise des libérations conditionnelles estime le 27 novembre que la contrevenante ne représente pas un risque inacceptable dans le cadre d’une sortie encadrée. Dans sa décision, elle indique que « les éléments positifs à votre dossier ont davantage d’impacts sur le risque que les éléments négatifs ».

La Commission souligne notamment la participation de Caroline Ross à plusieurs programmes en détention et l’absence de rapports disciplinaires. Elle conclut que « vous ne représenteriez pas un risque inacceptable pour la société dans le cadre du projet de sortie soumis ».

Cette sortie préparatoire demeure toutefois assortie de nombreuses conditions, incluant l’interdiction de gérer de l’argent, l’obligation de suivre des programmes thérapeutiques et le respect des ordonnances imposées par le tribunal.