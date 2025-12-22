Une opération de surveillance en motoneige dans les Monts-Valin

Une vaste opération de surveillance en motoneige s’est déroulée le 20 décembre dans le secteur des Monts-Valin dans le cadre de l’Opération Impact véhicules hors route (VHR).

Menée par la Sûreté du Québec en collaboration avec les agents de surveillance de sentiers de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, l’intervention a permis de joindre un grand nombre d’adeptes dès le début de la saison.

Au total, 302 motoneiges ont été vérifiées au cours de la journée. Les policiers ont émis 33 constats en vertu de la Loi sur les véhicules hors route, en plus de sept constats pour d’autres infractions. Un total de 34 avertissements ont également été donnés, tandis que 16 motoneigistes ont été expulsés des sentiers. Les autorités précisent que d’autres infractions pourraient s’ajouter à la suite de vérifications supplémentaires.

Prévention

Au-delà du volet répressif, l’opération avait aussi un objectif préventif. Les autorités rappellent l’importance de circuler exclusivement dans les sentiers balisés et d’éviter les plans d’eau, puisque l’état de la glace peut représenter un risque important à certains endroits.

Il est aussi recommandé d’éviter de partir seul en randonnée, d’avertir un proche de l’itinéraire prévu, d’être particulièrement vigilant aux croisées de chemins publics et de respecter la signalisation en tout temps.

La prudence demeure également de mise quant à la vitesse, qui doit être ajustée selon les conditions météorologiques et l’état des sentiers. En sentier, la limite de vitesse maximale est fixée à 70 km/h.

La réglementation prévoit par ailleurs que tout conducteur de motoneige doit être âgé d’au moins 16 ans. Les conducteurs de 16 et 17 ans doivent détenir un certificat d’aptitude et de connaissances attestant de leurs habiletés à conduire une motoneige.

La Sûreté du Québec rappelle aussi que la circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics, sauf aux endroits où une signalisation l’autorise. Comme pour les automobilistes, les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois en matière de capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Ces opérations s’inscrivent dans la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », dont l’objectif est de réduire le nombre de collisions mortelles et de blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques.

Des pistes d’action sont mises en œuvre dans les axes Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie et Évaluation (PISTE), en collaboration avec différents partenaires.

Rappelons qu’une opération Impact VHR consiste en une présence policière accrue dans les sentiers, réalisée avec la collaboration de partenaires du milieu. Cette année encore, les quadistes de la Sûreté du Québec patrouilleront également les sentiers fédérés durant la saison hivernale.

« Ces opérations Impact VHR permettent d’effectuer des interventions ciblées auprès des adeptes de VHR qui ont des comportements pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers », précise Elizabeth Guy-Marquis, porte-parole de la Sûreté du Québec, par courriel.