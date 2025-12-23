Une cuisine collective de Noël à Franquelin 

Plusieurs résidents de Franquelin auront de quoi se sucrer le bec durant les Fêtes. Une activité de cuisine collective a rassemblé 16 personnes qui ont concocté une panoplie de beaux petits desserts de Noël.

Bûche de Noël, boules aux cerises, sablés aux pacanes, cornets à l’érable, choux à la crème ; ce ne sont que des exemples de ce qui a été cuisiné le 17 décembre.

« C’est une activité de cuisine collective que le Comité loisirs fait tous les mois. Là, ils ont fait plein de desserts pour le temps des Fêtes. C’était organisé avec Choco Véro », mentionne le maire Victor Hamel.

Ce dernier n’a peut-être pas mis la main à la pâte, mais il a avoué avoir servi de goûteur pour ces petits délices qu’il a qualifiés de « délicieux ».

« C’est une activité qui est de plus en plus populaire. Le 17, on a dû refuser du monde, parce qu’on n’avait pas la capacité d’être plus », ajoute M. Hamel.

Ce dernier remercie la propriétaire de Choco Véro de Baie-Comeau pour avoir donné de son temps bénévolement. Il précise que les participants sont repartis avec leurs desserts.

Une partie a aussi été réservée pour le frigo communautaire.