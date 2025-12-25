CHRONIQUE LHJMQ | Mes vœux de Noël et du jour de l’An

L’année tire à sa fin et je profite de cette chronique pour y aller de mes vœux de Noël et du jour de l’An.

On se lance!

Aux joueurs du Drakkar: de commencer et poursuivre 2026 de la même façon qu’ils s’apprêtent à terminer l’année 2025. Une jeune équipe en reconstruction ne doit pas lancer la serviette. Ce qui ne tue pas rend plus fort!

Au directeur général de l’équipe, Jean-François Grégoire: quelques cadeaux de ses homologues DG. Que la reconstruction de l’équipe s’accélère grâce aux transactions impliquant les vétérans de cette saison, dont le défenseur Alexis Bernier et le gardien Lucas Beckman.

À l’entraîneur-chef de la formation de la Côte-Nord, Jean-François Grégoire: rester dans la course aux séries le plus longtemps possible.

Aux partisans du Drakkar: le plus de victoires possibles, évidemment, mais surtout de belles soirées passées au Centre sportif Alcoa. Votre présence lors des parties est essentielle dans le contexte actuel!

Aux dirigeants de la LHJMQ: une petite accalmie dans le dossier de la NCAA. Les colonnes du temple ont été ébranlées en 2025 et la prochaine année ne s’annonce pas de tout repos. Les décideurs du hockey junior québécois doivent demeurer en mode solution et rester proactifs.

Au commissaire, Mario Cecchini: renoncer à projet d’expansion. Dans le contexte actuel et tant et aussi longtemps que le territoire de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec aux États-Unis n’aura pas été revu. Ajouter des équipes avec le bassin de joueurs actuel représente un danger que ne peut pas prendre son circuit.

À Hockey Québec, qui tente de réformer le hockey mineur d’élite: de la sagesse et de l’écoute dans sa tentative de revoir les structures actuelles. Ceux qui gouvernent notre sport national ont le mandat de revenir à l’essentiel en respectant l’expertise développée dans toutes les régions de la province.

À la classe politique, tentée de gagner des points en se servant du hockey: de réaliser l’importance de notre sport national et de passer à l’action pour l’améliorer. L’heure n’est plus aux campagnes de communication, c’est maintenant l’heure de passer de la parole aux actes. Il faut financer le développement du hockey universitaire québécois (masculin et féminin) et travailler sur l’abordabilité du hockey, notamment.

Aux dirigeants du Canadien de Montréal: plus de victoires, car c’est tout le hockey qui gagne en même temps que le CH. L’un ne va pas sans l’autre, le Canadien doit appuyer encore davantage les talents québécois.

À Caleb Desnoyers, notre seul Québécois au Mondial junior: une grande performance et la médaille d’or!

Aux espoirs, joueurs, entraîneurs dirigeants et propriétaires des clubs de la LHJMQ: de la résilience à la tonne, il en faut en ces temps plus difficiles.

À vous chers lecteurs du Manic, une très belle année 2026 remplie de bonheur et de santé.

Au plaisir de se retrouver l’an prochain.