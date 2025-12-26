Hockey Senior AA | Les Pionniers s’entendent avec le Drakkar pour ses matchs à domicile

Les Pionniers CFL de Baie-Comeau retrouveront le Centre sportif Alcoa, et ce dès sa prochaine rencontre.

La formation de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord s’est entendue avec le Drakkar pour y disputer ses parties locales pour le reste de la saison 2025-2026, et celles des deux prochaines campagnes.

L’organisation avait fait le choix de jouer ses matchs à domicile au Centre Henri-Desjardins, pour faciliter son calendrier, mais elle se devait de refuser des spectateurs, faute de place.

Outre son match d’ouverture de la saison face aux Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles, devant près de 2 000 spectateurs, les Pionniers ont disputé leurs deux autres rencontres dans l’enceinte du secteur Mingan.

L’entente avec le Drakkar tombe donc à point.

« On est très content d’avoir la chance de jouer dans un aréna d’envergure de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour une équipe Senior AA, mais aussi pour les autres clubs », de dire le DG de la formation baie-comoise, Samuel Gagnon.

L’organisation des Pionniers s’est rendu compte qu’elle était privilégiée de pouvoir jouer au domicile du Drakkar.

Samuel Gagnon espère que ce retour au Centre sportif Alcoa pour le match du 10 janvier contre les Gaulois de Port-Cartier saura relancer son club, après avoir enregistré une seule victoire à ses quatre derniers matchs.

La prochaine rencontre de la Ligue Senior AA de la Côte-Nord est au calendrier pour ce samedi 27 décembre alors que les Basques affronteront les Gaulois.