Les cadeaux faits main gardent la cote

Êtes-vous de ceux qui privilégient les cadeaux faits main ? Qu’elles soient destinées à un présent d’hôtesse ou à plutôt se retrouver sous l’arbre de Noël, les créations d’artistes et d’artisans ont toujours eu la cote et ça ne se dément pas en 2025.

Si vous êtes comme moi, en matière d’achat dans les marchés de Noël ou directement dans les ateliers des créateurs, vous êtes évidemment tentés par ce qui est joli, mais quand c’est utile en plus, là, c’est le jackpot ! dans mon livre à moi. Je suis plutôt terre-à-terre, il faut dire.

Le choix d’un cadeau fait main est souvent symbole d’abord d’un petit émoi pour soi-même. Et quand ça vient vous titiller, vous vous dites qu’il y a des chances que la personne à qui vous souhaitez l’offrir soit ravie, même si on sait tous que ce n’est malheureusement pas une garantie.

Je ne suis pas la seule à aller à la rencontre des artistes et artisans avec en tête de faire plaisir aux autres. À la Foire des arts de la fin novembre à Baie-Comeau, Caroline Dufour, sa présidente, estimait qu’une personne sur trois au moins visitait les exposants afin de trouver une idée de cadeaux à offrir. « Les gens viennent vraiment pour commencer leur liste de cadeaux de Noël », a-t-elle alors indiqué.

Si les cadeaux faits main « à moi de moi » continuent d’être populaires, il n’en reste pas moins qu’à ce temps-ci de l’année, les achats sont plutôt destinés à se retrouver sous l’arbre de Noël, et peut-être encore plus comme cadeaux d’hôtesse. Et Dieu sait que des invitations, il y en a une puis une autre pendant les festivités de fin d’année.

Si vous aviez à identifier une création très en vogue quand vient le temps de choisir un cadeau, vous penseriez à quoi ? Les chandelles ? Bingo ! Vous frappez dans le mille, du moins selon Caroline Dufour.

En effet, les bougies, ou les chandelles, appelez-les comme vous voulez, sont très très populaires. Les bijoux et les savons ne sont pas en reste non plus. Mais il y a aussi tous les autres magnifiques objets fabriqués par des doigts de fée.

Il ne faut pas perdre de vue que d’encourager les artistes et les artisans de chez nous, c’est soutenir le travail et le talent de gens qui habitent parfois dans notre voisinage ou que nous croisons peut-être à l’épicerie.

Donner, mais recevoir aussi

Quand on se fait offrir ce cadeau qui vient égayer notre cœur et nos yeux et qui provient d’un marché de Noël ou directement de l’atelier du père Noël, ça peut être un quasi-nirvana.

Au fil des ans, des amies m’ont déjà offert quelques cadeaux d’hôtesse faits main. Louise, je me garderai une petite gêne pour son nom de famille, tient particulièrement à encourager les créateurs locaux, ou à tout le moins les petites boutiques ayant pignon sur rue dans la Manicouagan, quand vient le temps de trouver un présent à offrir.

Elle est souvent fière de nous confier la provenance de ses achats. Fière surtout de s’être tenue bien loin des grandes chaînes de magasins ou des Amazon de ce monde et d’avoir aussi fait sa part pour l’environnement.

Si pendant la pandémie, l’achat local a soudainement pris de l’importance pour plusieurs, avec ce qui se passe maintenant du côté de notre voisin du Sud, il est évident que les produits canadiens et québécois ont vu leur cote bondir. Et celle des créations locales suit le tempo.