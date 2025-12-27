Beckman quitte le navire du Drakkar pour Chicoutimi

Par Karianne Nepton-Philippe 10:27 AM - 27 décembre 2025
Les Saguenéens frappent fort encore une fois. C’est au tour du gardien du Drakkar, Lucas Beckman, de quitter le navire des Vikings pour Chicoutimi.

L’équipe du Saguenay ajoute un autre élément de taille à leur formation en cette période de transactions du temps des Fêtes.

Le Drakkar obtient le gardien de but Mathias Hernandez, le défenseur Xavier Daigle, ainsi que deux choix de repêchage des Saguenéens en retour du numéro 33.

Il s’agit d’un choix de première ronde en 2028 et un choix de deuxième ronde en 2026.

Absent de la glace

Ennuyé par un virus, Lucas Beckman n’a pas vu d’action depuis la partie du 21 novembre contre Halifax.

Malgré une saison difficile pour le Drakkar qui n’a signé que sept victoires en 33 matchs, le cerbère de 18 ans présente tout de même un pourcentage d’arrêts de 0,905 %, le huitième meilleur taux du Circuit Cecchini.

En 84 départs de saison régulière dans l’uniforme du Drakkar, Lucas Beckman a compilé un dossier de 42 victoires et 38 défaites, pour une moyenne de buts alloués de 2,69 et un taux d’efficacité (arrêts) de 0,913. Il a enregistré neuf jeux blancs au passage.

Depuis l’ouverture du marché des échanges, les Sags ont mis la main sur Alexis Bernier du Drakkar et Tomas Lavoie des Eagles du Cap-Breton.

Avec Sylvain Turcotte

Photo Kassandra Blais

