La sécurité publique dénonce deux incendies criminels à Pessamit

Deux incendies criminels sont survenus vendredi à Pessamit. La sécurité publique de Pessamit dénonce ces actes.

L’organisation a écrit sur Facebook que ” deux incendies criminels sont survenus dans la communauté “.

” Ces actes représentent un danger sérieux pour la sécurité des personnes et des biens “, peut-on lire ensuite.

Nous ne possédons pas plus d’information au moment d’écrire ces lignes.

La sécurité publique de Pessamit demande à toute personne ayant été témoin ou possédant des informations, de les contacter.

” Des policiers supplémentaires ont été déployés immédiatement sur le terrain afin d’assurer une présence accrue et de renforcer la sécurité “, précise-t-elle.