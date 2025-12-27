Hockey Senior AA : une victoire qui fait du bien aux Basques de Sept-Îles

L’offensive des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles s’est dégênée samedi soir à l’aréna Conrad-Parent, en route vers une victoire de 8-2 sur les Gaulois – PCR de Port-Cartier. Les deux clubs s’affrontaient dans le traditionnel match du temps des Fêtes de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord.

Dans son discours d’avant-match, l’entraîneur des Basques, Érick Miousse, avait laissé savoir à ses joueurs que ça prenait une victoire convaincante, et le message a été entendu.

Il avait demandé à ses joueurs de s’amuser et de démontrer leur identité et leur ADN.

Le match était jeune d’à peine deux minutes que les Basques menaient 2-0. Ils n’ont jamais regardé en arrière par la suite.

« L’offensive a débloqué “, a dit Coach Miousse.

Ses vétérans ont pris le leadership dans le vestiaire et ça s’est transposé sur la glace. Plusieurs des recrues de la formation septilienne ont démontré de belles choses.

« Baril (Joey) s’est dégêné, et Pelletier (Émile) et Landry (Gabriel) ont obtenu leur premier point », a-t-il mentionné.

« On patinait plus, et on prenait l’espace libre. Du hockey simple », de résumer l’entraîneur-chef.

Défensivement, il avait jumelé un vétéran à un jeune pour chacune des paires de défense afin d’apporter de l’assurance. Devant les buts, Joël Mckenzie est resté concentré et a fait les arrêts importants, étant choisi le joueur étoile obscur pour les Basques.

Du côté de l’entraîneur-chef des Gaulois, Alain Desrosiers a parlé d’un match à oublier pour sa troupe.

« On est arrivé trop confiant, et on les a peut-être pris à la légère. Eux étaient prêts à jouer. On n’a pas été dans la game en première et ç’a donné le ton au match », a-t-il laissé entendre. Il lève son chapeau aux Basques qui « ont joué une bonne game ».

En résumé

Mathieu Asselin et Danick Lévesque ont bouclé la rencontre avec chacun deux buts. Les autres marqueurs des Basques sont Luc Arsenault, Joey Baril, Gabriel Landry (en désavantage numérique) et Simon Babin. Quatre des huit buts de Sept-Îles ont été inscrits avec l’avantage d’un joueur.

Alexandre Ricard a été relevé par Joël Grondin, après le sixième but des locaux, but inscrit dans la quinzième minutes de la deuxième période. Éloi Caron et Jean-Rock Landry ont marqué pour les Gaulois.

Les quatre formations du Circuit CFM disputeront leur dernière rencontre du calendrier régulier le 10 janvier. Les Basques recevront alors la visite des Marchands de Havre-Saint-Pierre tandis que les Gaulois prendront la direction ouest pour y affronter les Pionniers CFL de Baie-Comeau.

Classement – Saison régulière (calendrier de huit matchs)

Havre-Saint-Pierre : 10 points

Baie-Comeau : 9 points

Port-Cartier : 8 points

Sept-Îles : 5 points