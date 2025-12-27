« Merci pour le support » – Lucas Beckman

Par Karianne Nepton-Philippe 3:48 PM - 27 décembre 2025
Temps de lecture :

Lucas Beckman. Photo Kassandra Blais

Lucas Beckman se prépare à sa première rencontre avec les Saguenéens, quelques heures après l’annonce de son échange, mais prend le temps de remercier les partisans du Drakkar.

« Merci pour le support. Cette année, c’était plus difficile, mais les partisans étaient présents », lance-t-il en entrevue au Journal.

« Les partisans à Baie-Comeau m’ont toujours supporté et j’ai beaucoup de gratitude. Ça a été deux très bonnes années. […] Baie-Comeau est une belle ville, il y a de très bons partisans et c’est surtout une belle organisation », ajoute le gardien de but.

C’est hier matin qu’il a eu un appel confirmant son échange. « J’avais une bonne idée que j’allais me faire échanger. Ma réaction est un mélange. Ça fait deux ans que je suis à Baie-Comeau et j’ai de très bons souvenirs. On est allé en finale l’an passé et j’ai goalé le plus que j’ai goalé dans toute ma vie », raconte-t-il.

Lucas Beckman, qui rejoint son coéquipier Alexis Bernier à Chicoutimi, « veut aller chercher la coupe ».

« C’est un nouveau chapitre. C’est un honneur, parce que les Sags m’ont vu comme un bon morceau pour leur équipe. »

Rappelons que le gardien n’a pas monté sur la glace depuis le 21 novembre, en raison d’un virus, mais devrait bientôt reprendre sa place devant le filet. « J’attends encore le feu vert du docteur. Je peux commencer à m’entraîner, pratiquer sur la glace, mais je ne suis pas encore prêt pour du contact », explique-t-il.

Dans cet échange, le Drakkar obtient le gardien de but Mathias Hernandez, le défenseur Xavier Daigle, ainsi que deux choix de repêchage des Saguenéens.

À lire aussi :

Beckman quitte le navire du Drakkar pour Chicoutimi

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Motoneiges : ne pas s’aventurer sur la rivière aux Outardes

L’année 2026 pourrait redéfinir les relations entre le Canada et les États-Unis

Ville de Baie-Comeau : prolongement de protocoles d’entente 

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Motoneiges : ne pas s’aventurer sur la rivière aux Outardes

Consulter la nouvelle
Actualité

L’année 2026 pourrait redéfinir les relations entre le Canada et les États-Unis

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer