« Merci pour le support » – Lucas Beckman

Lucas Beckman se prépare à sa première rencontre avec les Saguenéens, quelques heures après l’annonce de son échange, mais prend le temps de remercier les partisans du Drakkar.

« Merci pour le support. Cette année, c’était plus difficile, mais les partisans étaient présents », lance-t-il en entrevue au Journal.

« Les partisans à Baie-Comeau m’ont toujours supporté et j’ai beaucoup de gratitude. Ça a été deux très bonnes années. […] Baie-Comeau est une belle ville, il y a de très bons partisans et c’est surtout une belle organisation », ajoute le gardien de but.

C’est hier matin qu’il a eu un appel confirmant son échange. « J’avais une bonne idée que j’allais me faire échanger. Ma réaction est un mélange. Ça fait deux ans que je suis à Baie-Comeau et j’ai de très bons souvenirs. On est allé en finale l’an passé et j’ai goalé le plus que j’ai goalé dans toute ma vie », raconte-t-il.

Lucas Beckman, qui rejoint son coéquipier Alexis Bernier à Chicoutimi, « veut aller chercher la coupe ».

« C’est un nouveau chapitre. C’est un honneur, parce que les Sags m’ont vu comme un bon morceau pour leur équipe. »

Rappelons que le gardien n’a pas monté sur la glace depuis le 21 novembre, en raison d’un virus, mais devrait bientôt reprendre sa place devant le filet. « J’attends encore le feu vert du docteur. Je peux commencer à m’entraîner, pratiquer sur la glace, mais je ne suis pas encore prêt pour du contact », explique-t-il.

Dans cet échange, le Drakkar obtient le gardien de but Mathias Hernandez, le défenseur Xavier Daigle, ainsi que deux choix de repêchage des Saguenéens.

À lire aussi :