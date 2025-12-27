Ville de Baie-Comeau : prolongement de protocoles d’entente 

La Ville de Baie-Comeau prolonge d’une année certains protocoles d’entente avec des organismes.

On y compte l’Association récréative du Lac Malfait, l’Ouvre-boîte culturel et le Club de golf de Baie-Comeau.

Cette résolution a été acceptée lors de la séance du conseil municipal du 15 décembre.

Le directeur général, François Corriveau, explique qu’il s’agit d’une année supplémentaire, en attendant la refonte de certains protocoles.

Par ailleurs, Baie-Comeau renouvelle son protocole d’entente de trois ans avec Cinoche (contribution en biens et services de 8 300 $/an et aide financière de 9 500 $ pour 2026).