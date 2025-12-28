Les canons du Drakkar de nouveau silencieux

La pause de Noël étant maintenant terminée, le Drakkar était de retour à l’action dimanche après-midi à Sherbrooke. Baie-Comeau a été blanchi pour une deuxième rencontre consécutive, vaincu par le Phoenix au compte de 2-0.

Contrairement à sa dernière rencontre à Québec, où il s’était bien timidement incliné 5-0, le Drakkar a livré une bataille bien plus intéressante face au Phoenix; un constat allant bien au delà de la différence entre les deux scores.



Nommé première étoile de la rencontre, le gardien des oiseaux Kyan Labbé a repoussé les 32 tirs cadrés par ses adversaires, dont quelques uns déviés très près de lui. Ses coéquipiers n’ont dirigé qu’un seul tir de plus sur Samuel Caulfield, qui termine la rencontre avec 31 arrêts, dont 13 sur des lancers dangereux. Une performance qui aurait peut-être valu une place au portier du Drakkar parmi les joueurs du match.

Également une équipe en difficulté par les temps qui courent, le Phoenix présentait la pire fiche du circuit au cours de ses dix dernières rencontres, avec deux victoires, six défaites et deux défaites en bris d’égalité. Tout comme le Drakkar, la formation dirigée par Gilles Bouchard se trouve du côté des vendeurs sur le marché des échanges, ayant dernièrement troqué le vétéran Mavrick Lachance aux Saguenéens.

Sommaire de la rencontre



Les deux seuls buts de la rencontre sont une gracieuseté de Florent Houle, aidé de ses compagnons de trio Éloi Bénard et Ilya Kolmakov. Sur les deux séquences, survenues très tôt en première et troisième période, Houle a capitalisé sur une attaque en surnombre laissant peu de chance à Caulfield. Ce dernier a cependant eu le dernier mot en fin de match, volant à Houle son tour du chapeau sur une occasion en or.



En bref

Parmi les joueurs obtenus par le Drakkar par voie de transaction, seul Mathias Hernandez était de l’alignement; agissant comme gardien auxiliaire. Le 20 ans Xavier Daigle, et le 16 ans Léo-Gabriel Gosselin n’étaient pas de la formation. Joseph Cadorin, Ryan Dwyer, Tobias Almstead, Declan Wotton et Justin Giguère étaient les autres joueurs laissés de côté.

Le Drakkar terminera 2025 à la maison pour deux rencontres face aux Cataractes de Shawinigan les 30 et 31 décembre.