Une tempête hivernale touchera la Côte-Nord

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:52 AM - 28 décembre 2025
Temps de lecture :

Une tempête hivernale est en route pour la Côte-Nord. Photo Emy-Jane Déry

La Côte-Nord recevra entre 15 et 25 centimètres de neige lors d’une tempête hivernale qui se déroulera de lundi en mi-journée à mardi soir.

Selon Environnement Canada, la neige sera accompagnée de rafales de vents forts qui créeront des conditions de tempête. De la poudrerie généralisée est attendue.

Les conditions météorologiques rendront la circulation sur les routes et les trottoirs pourraient être difficiles. La visibilité pourrait être réduite à presque nulle par moments. Il est recommandé de prévoir plus de temps pour les déplacements.

