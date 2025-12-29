Les traverses Matane-Baie-Comeau-Godbout annulées

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout informe ses clients que toutes les traversées prévues pour le Mardi, 30 décembre 2025 sont annulées.

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout prend cette décision « en raison de conditions de navigation défavorables. »

Les dépôts sur réservations seront remboursés.