Les traverses Matane-Baie-Comeau-Godbout annulées

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout informe ses clients que toutes les traversées prévues pour le Mardi, 30 décembre 2025 sont annulées.
La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout prend cette décision « en raison de conditions de navigation défavorables. »
Les dépôts sur réservations seront remboursés.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord