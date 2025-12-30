Chute-aux-Outardes : Denis Tremblay tourne la page sur 30 ans de travail de rue

Par Charlotte Paquet 11:45 AM - 30 décembre 2025
Temps de lecture :

Touché par la grande vague d'amour qu'il a reçue, Denis Tremblay a remercié les nombreuses personnes présentes à la fête, le 3 décembre. Photo courtoisie

Denis Tremblay vient de tourner la page sur une carrière exceptionnelle de 30 ans comme travailleur de rue à Chute-aux-Outardes. Véritable précurseur dans son domaine, il a eu droit à une fête d’au revoir émouvante réunissant plus de 90 personnes, le 3 décembre.

Les gens qui partent à la retraite ne laissent pas tous des traces indélébiles de leur passage au sein d’une organisation, mais le nouveau retraité, lui, c’est au sein de tout un village, et même d’ailleurs, qu’il laisse des souvenirs impérissables de « bienveillance, de tolérance à l’intolérable, d’efficacité et de simplicité dans l’intervention », comme l’a écrit dans un communiqué la municipalité de Chute-aux-Outardes.

C’est aussi ce que de simples citoyens et des partenaires de différents horizons ont voulu lui démontrer plus tôt en décembre avec des témoignages, sur place ou par capsules-vidéos, et des chants. D’anciens collègues y ont participé, tout comme des experts reconnus au Québec, dont Gilles Lamoureux, une sommité dans le travail de rue.

Le principal concerné a avoué avoir été pris de court un peu par l’ampleur de l’événement dont il a été le centre d’attraction. « Quand je suis arrivé là, j’étais comme surpris et j’étais content. Au début (quand il a reçu l’invitation), je pensais que c’était une réunion, puis ils ont dit “ça se peut qu’il y ait une couple de personnes” », s’est-il remémoré d’un ton joyeux.

Denis Tremblay est officiellement à la retraite depuis septembre dernier. À 72 ans et aux prises avec des ennuis de santé qui persistent depuis un an et demi, il a décidé que le moment était venu de tirer sa révérence.

Aider le monde

Que ce soit comme travailleur de rue à Chute-aux-Outardes ou intervenant en santé mentale pour la clientèle des Habitations Manicouagan, poste qu’il a occupé en parallèle pendant 10 ans jusqu’en 2022, le nouveau retraité a toujours poursuivi un seul objectif : aider le monde.

Des vies, il en a sauvé, tout comme il a sauvé l’avenir de jeunes enfants et de familles, diront d’ailleurs de lui d’anciens collègues.

Questionné sur son sentiment de fierté face à ses accomplissements, il a répondu avec une grande émotion dans la voix : « Bien là, oui, mais sur le coup, tu le fais. Après ça, quand tu y repenses, tu repenses à de beaux moments. Tu as aidé du monde, c’est beau. Oui, ça me rend émotif, surtout après la fête, voir comment le monde apprécie. »

Au cours de sa carrière, Denis Tremblay a évidemment été confronté à une floppée de situations difficiles, notamment des mamans toxicomanes avec de jeunes enfants. L’aide aux familles a toujours été sa priorité. Il a aussi été confronté à des tentatives de suicides et, malheureusement, des suicides.

Réaliser qu’il parvenait à aider des gens de s’en sortir et à reprendre le contrôle sur leur existence le réjouissait. « Je ne vivais pas du bonheur des autres, mais… », a-t-il reconnu, la voix une fois de plus nouée. « Si tu veux avoir du bonheur, mets-en tout le tour de toi et tu vas en avoir. J’en profitais. »

Denis Tremblay a récemment mis fin à une carrière de 30 ans comme travailleur de rue à Chute-aux-Outardes. Il est ici entouré de partenaires de la communauté, dont le maire Christian Malouin. Photo courtoisie

Un banc dédié

La communauté de Chute-aux-Outardes n’oubliera pas Denis Tremblay, son travailleur de rue pendant 30 ans, à qui la municipalité a même dédié un banc de parc fabriqué expressément pour lui.

Ce banc a été dévoilé lors de la fête du 3 décembre, tout comme l’a été la plaque commémorative qui y sera apposée avec l’inscription d’une phrase rendue célèbre par M. Tremblay : “ Être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, dire et faire les bonnes choses. ”

L’élément de mobilier urbain sera vraisemblablement installé à la fin du printemps ou à l’été 2026 au parc All been, à proximité des futurs jeux d’eau. D’ici là, a indiqué le maire Christian Malouin, une nouvelle plaque sera fabriquée puisque la qualité de la plaque actuelle soulève des doutes.

“ On va faire refaire une plaque qui va durer dans le temps. On veut que le banc dure dans le temps comme Denis a duré dans le temps avec la municipalité. Denis a fait progresser la municipalité énormément avec son travail de rue ”, a précisé l’élu.

Fait à noter, le banc sera éclairé “ en signe de partage et d’écoute telle qu’aura été l’œuvre de monsieur Denis Tremblay auprès des citoyens de la communauté ”, selon M. Malouin.

La municipalité de Chute-aux-Outardes a fait fabriquer ce banc dédié à Denis Tremblay, son travailleur de rue nouvellement retraité. Il sera vraisemblablement installé au parc All been au retour de la belle saison. On aperçoit M. Tremblay en compagnie de Yannick, un habitué de la Maison des jeunes Le Spoth. Photo courtoisie

