Les 12 photos de l’année dans la Manicouagan

JANVIER

Sculpter la neige

Fred Fournier, Mario Bonneau et Jimmy Tremblay ont remporté les grands honneurs à l’international pour leur talent de sculpteurs sur neige. Ils ont une fois de plus porté haut les couleurs du Canada en remportant deux prix prestigieux au Concours international de sculpture sur glace de Valloire, en France. Sur cette photo, on voit bien l’immensité du travail à accomplir pour réaliser un tel exploit.

Photo Coralie Dumais

FÉVRIER

Unir les cultures

Depuis plusieurs années, Marcel Dominique se consacre à une mission qui lui tient à cœur : faire connaître la culture autochtone bien au-delà des frontières de sa communauté de Pessamit. Sur ce cliché, capturé chez lui, on l’aperçoit en train de montrer une multitude d’objets qu’il a trouvés dans la nature et qu’il a créés par la suite. “ Nous avons tant à offrir, tant à raconter ”, a-t-il soufflé et c’est ce qu’il transmet ici.

Marcel Dominique montrant une multitudes d’objets qu’il a trouvé dans la nature et qu’il a créer par la suite. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

MARS

Chaîne humaine

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, Mères au Front — Baie-Comeau a invité la population à créer une chaîne humaine vêtue de rouge, la couleur du sang, de la colère et de l’amour, et observer 8 minutes de silence. Quand on dit qu’une photo vaut mille mots, c’est le cas ici.

Photo Karianne Nepton-Philippe

AVRIL

Médailles du roi

Deux figures marquantes liées à la Côte-Nord, Yves Tremblay et le Dr Stanley Vollant, ont été décorées de la Médaille du couronnement du roi Charles III par la lieutenante-gouverneure du Québec. Pour Yves Tremblay, originaire de Baie-Comeau, et fondateur de l’entreprise Photo Hélico, cette distinction reconnaît un quart de siècle de travail à capter le territoire québécois depuis les airs. Sur cette photographie, on peut ressentir la fierté dans son visage.

Photo Yves Tremblay

MAI

La cloche de la guérison

Hugo Jobin a sonné la cloche illustrant la fin de deux ans de combat contre le cancer. Le jeune homme de Baie-Comeau qui fait parler de lui, oui pour son serpent de roches le plus long, mais aussi pour la leçon de courage et de détermination qu’il transmet. Ce cliché n’a pas besoin de description. Il parle de lui-même.

Photo Mélanie Garneau

JUIN

Symbole touristique

Le Phare de Pointe-des-Monts n’a pas ouvert ses portes aux visiteurs cette saison, comme il le faisait depuis plusieurs années. Les touristes ont pu l’admirer de loin, sans plus. Toute l’histoire qui y est reliée n’a pas été partagée et est demeurée un secret bien gardé. Ce symbole touristique de la région garde son charme, mais quelle tristesse de ne plus le voir aussi vivant.

Photo Johannie Gaudreault

JUILLET

Peindre la forêt sur la forêt

Parfois, l’inspiration pousse entre les racines d’un arbre mort. C’est le cas pour Doris Tremblay, une artiste de 60 ans qui a troqué la toile traditionnelle pour un support un peu plus sauvage : des champignons ! Sur ces surfaces bosselées, elle déploie des paysages nord-côtiers, des scènes inspirées de son quotidien et même des barrages. Sur cette photo, transcende la passion d’une artiste de chez nous.

Photo courtoisie

AOÛT

Coucher de soleil

Capturer des couchers de soleil à travers sa lentille donne (presque) toujours des résultats à couper le souffle. La photographe professionnelle Kassandra Blais l’a bien réussi lors de l’événement Place La Salle en mode piéton qui se voulait un moyen de dynamiser le centre-ville du secteur Marquette. Comment ne pas tomber en amour avec l’endroit ?

Photo Kassandra Blais

SEPTEMBRE

10 ans dans les monts Groulx

La Station Uapishka a reçu un cadeau d’anniversaire de grande envergure pour ses 10 ans. Québec lui a octroyé 1,9 million de dollars pour structurer son offre touristique et renforcer son rôle dans le développement durable de la Manicouagan. Sur cette image vue des airs, on perçoit très bien l’immensité et la beauté du territoire sur lequel prend place cet endroit majestueux, gérée par le Conseil des Innus de Pessamit et la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka.

Photo Alexis Pageau

OCTOBRE

Les beautés du ciel

Les aurores boréales sont fascinantes et la Côte-Nord est un territoire idéal pour les observer. Heureusement, après une pause forcée, les passionnés d’étoiles de la région peuvent à nouveau lever les yeux au ciel en bonne compagnie. Le Club d’astronomie a relancé ses traditionnelles soirées d’observation à l’observatoire du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes.

Photo Charlotte Vuillemin

NOVEMBRE

Une passionnée

Huguette Auclair vient d’avoir 98 ans et, malgré son âge plus que vénérable, elle continue de vouer une véritable passion pour les quilles. Une fois par semaine, elle rejoint les membres de son équipe pour s’en donner à cœur joie dans l’espoir de réaliser des abats. Tout un phénomène quand même ! Et la passion, ça se voit dans les yeux comme dans ce cliché !

Photo courtoisie

DÉCEMBRE

Artiste accomplie

Natasha Kanapé Fontaine, autrice et comédienne originaire de Pessamit, est revenue aux sources pour parler de son parcours et peut-être allumer une flamme chez des artistes qui gagnent à sortir du garde-robe. La voici en train de lire un extrait de son dernier recueil de poésie, à la demande d’une admiratrice. Elle a choisi soigneusement le passage à lire et a mis toutes ses émotions dans sa lecture. C’est qu’on peut admirer sur cette photographie.