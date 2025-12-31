QUIZ | 2025 en 50 questions

Avez-vous suivi l’actualité de la Manicouagan cette année ? C’est ce vous verrez en répondant à notre jeu-questionnaire. Amusez-vous tout en mesurant vos connaissances !

1. Quel organisme de Baie-Comeau est le deuxième à devenir un organisme allié contre la violence conjugale sur la Côte-Nord ?

a) La Vallée des Roseaux

b) Maison des familles de Baie-Comeau

c) Maison Anita-Lebel

d) Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

2. Quel film a été présenté en première mondiale au festival Cinoche en janvier 2025 ?

a) Le grand vide de Jessy Dupont

b) La petite et le vieux de Patrick Sauvé

c) Manicouagan de Nadine Beaudet

d) Mon ami robot de Pablo Berger

3. Quel est le nom du chien qui accompagne les victimes de violence conjugale et sexuelle au palais de justice de Baie-Comeau ?

a) Tera

b) Jack

c) Ti-poil

d) Tobby

4. Quelle était la couleur de l’équipe formée de trois Baie-Comois dans l’émission Épique ?

a) Orange

b) Jaune

c) Vert

d) Bleu

5. Quel âge doivent avoir les jeunes qui demandent des services à l’équipe de l’Aire ouverte à Baie-Comeau ?

a) 16 à 28 ans

b) 14 à 24 ans

c) 18 à 35 ans

d) 12 à 25 ans

6. Dans quel pays le sculpteur sur neige Mario Bonneau et son équipe ont-ils triomphé ?

a) Espagne

b) États-Unis

c) Suisse

d) France

7. Quel sujet est abordé dans l’ouvrage ATLAS le temps qui change dévoilé par Pessamit en février ?

a) L’érosion des berges

b) Les bouleversements climatiques du Nitassinan

c) La plantation de forêt

d) Le réchauffement climatique

8. Le Port de Baie-Comeau a obtenu une subvention de 17,5 M$ du gouvernement du Québec. À quoi servira cet argent ?

a) À l’accueil des croisières internationales

b) À développer des projets d’énergie verte

c) À faire revivre la papetière

d) À son projet de réfection du Terminal no 5

9. Les CPE ont fait la grève à plusieurs reprises en 2025. Quelle était leur principale demande ?

a) Des primes de disparité régionale

b) Une hausse salariale

c) Moins d’enfants par éducatrice

d) Plus de congés payés par année

10. Quel âge avait la Sœur Rose Dorr de la famille Myriam en février 2025 ?

a) 100 ans

b) 98 ans

c) 101 ans

d) 106 ans

11. Quel animal sauvage était à risque d’être porteur de la rage ?

a) Lièvre

b) Renard arctique

c) Loup

d) Ours

12. Quelle rue de la Manicouagan a enfin obtenu 1,8 M$ en financement pour être améliorée ?

a) Rue Granier à Pointe-Lebel

b) Rue de Bretagne à Baie-Comeau

c) Rue de Baie–Saint-Ludger à Pointe-aux-Outardes

d) Rue Mgr-Labrie à Godbout

13. Combien de dons d’organe ont été réalisés sur la Côte-Nord en 2025 ?

a) Un seul

b) Deux

c) Dix

d) Aucun

14. Quel projet de la Manicouagan a refait surface avec la guerre tarifaire initiée par Donald Trump ?

a) QcRail

b) Usine de pâtes et papier

c) GNL Québec

d) Parc éolien

15. Avec quel autre média Les Éditions Nordiques se sont-elles associées en 2025 ?

a) Le Soleil

b) LeSoir.ca

c) Le Quotidien

d) Le Trait d’Union

16. Quel joueur du Drakkar de Baie-Comeau a été désigné joueur communautaire durant la saison 2024-2025 ?

a) Lucas Beckman

b) Justin Poirier

c) Alexis Bernier

d) Mattias Gilbert

17. Quelle décision difficile a été prise par le Festival de la bière Côte-Nord cette année ?

a) Il a annulé des spectacles

b) Une pause d’un an

c) Changement de lieu

d) Moins de jours de spectacle

18. Quel festival de la Manicouagan a tenu une première édition de son variant hivernal ?

a) Le Festival de la bière Côte-Nord

b) Le Festival country des Nord-Côtiers

c) Le Festival Eau Grand Air

d) Le Bike Show de Chute-aux-Outardes

19. Quelle étape cruciale a été franchie par Hy2Gen en mars 2025 ?

a) L’entreprise a obtenu du financement du gouvernement.

b) Un avis de projet a été déposé au ministère de l’Environnement.

c) L’entreprise a obtenu l’appui de la population.

d) L’entreprise a acquis un terrain à Baie-Comeau.

20. Quelle entreprise de Baie-Comeau a réglé une grève qui durait depuis un an ?

a) Pharmacie Jean Coutu

b) Comfort Inn

c) Dollarama

d) Autobus de l’Estuaire

21. Quel geste a été posé par la CSN qui a dérangé grandement le député Yves Montigny ?

a) Elle a manifesté toute une nuit devant son bureau.

b) Les manifestants ont fait trop de bruit.

c) Des autocollants ont été placardés sur les fenêtres de son bureau.

d) Elle a brisé du matériel électoral.

22. Qui sont les Innus de Pessamit qui ont reçu la médaille du roi Charles III ?

a) Natasha Kanapé Fontaine et Christian Rock

b) Dr Stanley Vollant et Yves Tremblay

c) Suzanne Charland et René Simon

d) Elizabeth St-Gelais et Raphaël Picard

23. Cinq candidats ont tenté leur chance aux élections fédérales en avril 2025. Qui a été élu(e) ?

a) Gilles Babin

b) Marilène Gill

c) Mélanie Dorion

d) Sébastien Beaulieu

24. Les études sur le projet du pont sur le Saguenay ont enfin été dévoilées. Quel prix coûterait le projet ?

a) 4,2 milliards de dollars

b) 16 milliards de dollars

c) 1,5 milliard de dollars

d) 8 milliards de dollars

25. Quel village de la Manicouagan a dû composer avec la fermeture de son dépanneur en mai 2025 ?

a) Baie-Trinité

b) Ragueneau

c) Chute-aux-Outardes

d) Franquelin

26. Combien de kilomètres Olivier St-Pierre de Ragueneau a-t-il couru pour Homme Aide Manicouagan ?

a) 250 km

b) 100 km

c) 50 km

d) 500 km

27. Qui était la directrice de l’École de musique Côte-Nord qui a pris sa retraite après plus de 20 ans ?

a) Carole Deschênes

b) Stéphanie St-Gelais

c) Josée Mailloux

d) Pia Di Lalla

28. Quel événement a marqué le passage de Beauce Carnaval à Baie-Comeau ce printemps ?

a) Un grave accident de travail

b) Un manège a été brisé alors qu’il était en marche

c) Il y a eu de pluie tous les jours

d) Un enfant est tombé de la grande roue

29. Quel exploit le Club bouliste de Baie-Comeau a-t-il réussi à accomplir cette année ?

a) Il a eu un record d’inscriptions

b) La finale provinciale s’est tenue à Baie-Comeau

c) Quatre jeunes ont participé aux championnats mondiaux en Espagne

d) Il a été sacré meilleur club de l’année

30. Quel joueur le Drakkar a-t-il perdu au profit de la NCAA ?

a) Matyas Melovsky

b) Justin Poirier

c) Raoul Boilard

d) Alexis Mathieu

31. Quel emblème touristique de la Manicouagan a fermé ses portes en 2025 ?

a) Le Phare de Pointe-des-Monts

b) Le Jardin des Glaciers

c) Attitude nordique

d) Parc nature de Pointe-aux-Outardes

32. Quel était le slogan de la troisième saison touristique de Tourisme Pessamit ?

a) Mamu Connectons ensemble !

b) Bienvenue chez nous

c) Au cœur de la culture innue

d) Voyageons ensemble

33. Une octogénaire qui fréquente le Centre de jour Vers l’âge senior à Baie-Comeau a eu la chance de revivre une de ses passions. Quelle est-elle ?

a) La moto

b) La peinture

c) La photographie

d) Le chant

34. Quels travaux d’envergure ont été réalisés au Centre sportif Alcoa cette année ?

a) Le changement du système de chauffage

b) Le remplacement des bandes et baies vitrées

c) La toiture

d) Le remplacement de tous les bancs

35. Quelle entreprise a manifesté son intérêt de développer un projet de GNL dans la baie des Anglais à Baie-Comeau ?

a) GNL Québec

b) Norderra

c) Hy2Gen

d) Marinvest Energy

36. Qui était la tête d’affiche de la 10eédition du festival Eau Grand Air en juillet ?

a) TALK

b) Charlotte Cardin

c) Simple Plan

d) Les Salesbarbes

37. Quelle décision du Club nautique de Baie-Comeau n’a pas l’unanimité cet été ?

a) La mise à pied d’un employé

b) L’augmentation de la tarification

c) L’installation d’une barrière devant la rampe de mise à l’eau

d) La demande de financement à la Ville de Baie-Comeau

38. Quel insecte a été présent en grand nombre cet été sur la Côte-Nord ?

a) La coccinelle

b) Les papillons de la tordeuse

c) Les longicornes noirs

d) Les moustiques

39. Combien d’athlètes nord-côtiers ont participé à la Finale des Jeux du Québec ?

a) 200

b) 108

c) 316

d) 166

40. Par quelle étape importante est passé le projet d’AquaBoréal à Baie-Trinité ?

a) BAPE

b) Réception d’un bloc d’énergie

c) Acceptabilité sociale

d) Études de sol

41. Qui est le nouvel entraîneur-chef des Pionniers de Baie-Comeau ?

a) Yan Côté

b) Jean-François Grégoire

c) Samuel Gagnon

d) Jean-François Landry

42. Quel petit fruit le Domaine Côte du Nord à Ragueneau produit-il pour en faire du sirop ?

a) Bleuets

b) Airelles

c) Cassis

d) Camerises

43. Quelles nouvelles responsabilités s’est vu confier Kateri Champagne Jourdain en septembre ?

a) Présidente du caucus

b) Ministère de la Famille

c) Vice-première ministre

d) Ministère de l’Emploi

44. Quel projet le Groupe CanAqua veut-il concrétiser à Baie-Comeau ?

a) Une usine de batteries

b) Construction de condos de luxe

c) Usine de production de saumons

d) Transformation de petits fruits nordiques

45. Quel changement majeur a eu lieu dans toutes les écoles à la rentrée scolaire 2025-2026 ?

a) Le retrait du téléphone cellulaire

b) Le nouveau programme de français comprenant la littérature autochtone

c) La tolérance 0 pour l’intimidation

d) Les uniformes obligatoires

46. Combien de places comptera le nouveau CPE qui sera construit entre les deux secteurs à Baie-Comeau ?

a) 100 places

b) 78 places

c) 60 places

d) 52 places

47. Quel dépanneur de la Manicouagan était menacé par des problèmes de toilette ?

a) Marché Ragueneau

b) Le dépanneur de Franquelin

c) Dépanneur Boni-Soir de Chute-aux-Outardes

d) Épicerie Baie-Trinité

48. Qui est le nouveau préfet de la MRC de Manicouagan succédant à Marcel Furlong ?

a) Gilles Babin

b) Martin Ouellet

c) Guillaume Tremblay

d) Jeff Dufour-Tremblay

49. Quel service offert par le CJE Manicouagan a fermé ses portes en novembre ?

a) Entre deux portes

b) Place aux Jeunes

c) Visite exploratoire

d) Préparation au marché du travail

50. Comment se nomme la nouvelle unité de réadaptation comportementale intensive inaugurée par le CISSS de la Côte-Nord à la fin novembre ?

a) L’URCI

b) Le Rond Point

c) La Petite Boussole

d) La Résidence de répit

QUESTION BONUS*

51. Dans quelle proportion la population de la Côte-Nord est-elle proche aidante ?

a) La moitié

b) Le quart

c) 100 %

d) Le tiers

Les réponses

1. B 2. C 3. A 4. A 5. D 6. D 7. B 8. D 9. A 10. D 11. B 12. C 13. D 14. A 15. B 16. C 17. B 18. C 19. B 20. B 21. C 22. B 23. B 24. A 25. D 26. B 27. D 28. A 29. C 30. B 31. A 32. D 33. A 34. B 35. D 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A 41. A 42. C 43. B 44. C 45. A 46. B 47. D 48. C 49. A 50. C 51. B

Entre 44 et 50 bonnes réponses : vous êtes un champion

Entre 35 et 43 bonnes réponses : vous vous en sortez bien

Entre 25 et 34 bonnes réponses : vous n’avez pas toujours suivi

Moins de 24 bonnes réponses : faudra faire des efforts en 2025

* Si vous avez bien répondu à la question bonus, ajoutez-vous 5 points.