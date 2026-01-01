Des vœux pour la Manicouagan

La Manicouagan regorge de personnes bienveillantes, d’intervenants impliqués et d’organisations qui ont à cœur ses intérêts. En vue de la nouvelle année, ces derniers offrent leurs souhaits les plus sincères pour la région en 2026. Santé, bonheur, amour et bien plus encore…

France Caron, présidente de la FADOQ région Côte-Nord

Pour 2026, je souhaite que la Manicouagan demeure ce territoire tissé de solidarité, où nos aînés trouvent leur place, leur voix et leur joie. Comme présidente de la FADOQ, j’aimerais voir se concrétiser encore plus d’activités près des gens, surtout dans nos plus petites communautés. Je fais le vœu que nos bénévoles restent inspirés, que nos membres demeurent curieux et engagés, et que la santé nous accompagne pour profiter pleinement de la vie. Que 2026 nous offre des rires, des rencontres et le bonheur simple d’être ensemble.

Guillaume Tremblay, préfet de la MRC de Manicouagan

En 2026, j’aspire à une Manicouagan unie et visionnaire, où chacun trouve sa place. Que chaque projet devienne une occasion de rapprocher nos communautés et d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Ensemble, bâtissons des infrastructures durables, favorisons la mixité sociale et intergénérationnelle, et soyons des leaders qui inspirent confiance. Mon souhait est que nous transformions nos défis en leviers pour créer une région forte, solidaire et fière. Que 2026 soit l’année où nous poursuivons ensemble notre mission de faire briller la Manicouagan comme jamais.

Joannie Francoeur-Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord

En 2026, je souhaite voir la Manicouagan poursuivre son élan avec des projets structurants qui renforcent notre attractivité et notre fierté collective. J’espère que nos entreprises touristiques pourront compter sur une saison forte, marquée par la collaboration et l’innovation. Mon vœu pour la prochaine année est simple : que notre région continue de rayonner, de créer des expériences mémorables et de rassembler les gens autour de ce que nous avons de plus précieux : notre territoire et notre monde.

Dr Youssef Ezahr, président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS Côte-Nord

Pour 2026, je souhaite que le pacte patient-médecin retrouve toute sa force. Ce lien, mis à l’épreuve par des décisions politiques axées sur les sondages, demeure essentiel à des soins humains et sécuritaires. Je souhaite un véritable dialogue entre gestionnaires et cliniciens, fondé sur la réalité du terrain plutôt que sur des tableaux Excel. Pour réellement améliorer l’accès et la qualité, j’espère que la loi 2 sera abrogée et remplacée par une réforme basée sur l’écoute. Je nous souhaite lucidité, ouverture et solidarité pour mieux servir notre population.

Jean-Philippe L. Messier, directeur général de la RBMU

Mon vœu pour 2026 est d’aller encore plus loin ensemble dans notre vision d’une Manicouagan attractive, inclusive et prospère. Que nous mettions notre créativité, mijotée dans une bonne dose d’agilité, au service d’actions tangibles qui renforcent la qualité de nos milieux de vie et la vitalité de nos communautés.

Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Pour la prochaine année, je rêve pour nous d’un élan collectif de bienveillance. Je souhaite que nous prenions le temps de nous soucier du bien-être des autres afin que chacun se sente accueilli et important. J’aimerais que nous continuions de tendre la main et d’écouter sincèrement pour qu’il y ait plus d’humanité dans nos actions. Je nous vois entrer dans une année où l’espoir reprend sa place et où la vie retrouve un peu plus de douceur. J’espère finalement que la Manicouagan garde toujours ce réflexe de veiller les uns sur les autres, tout simplement.

Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau

Alors que 2026 est à nos portes, je souhaite une année où notre région continue de se démarquer comme un milieu propice à l’éducation et à l’épanouissement des membres de notre communauté. Que les partenariats se multiplient afin de positionner notre région comme un choix de premier plan pour l’enseignement supérieur, et que les paliers gouvernementaux priorisent les régions dans l’offre de programmes techniques collégiaux, tout en soutenant le recrutement d’étudiants internationaux. Ensemble, faisons de notre territoire un endroit où étudier rime avec opportunités et innovation.

Line Sirois, directrice d’Action-Chômage Côte-Nord

Notre souhait pour la Côte-Nord est d’obtenir enfin reconnaissance et gratitude pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs de l’industrie saisonnière, ainsi que pour les entreprises qui, année après année, valorisent les richesses de notre région. Nous souhaitons que les gouvernements prennent conscience de leur grande valeur pour l’économie et la vitalité de nos régions, et qu’ils soutiennent ces travailleurs durant la basse saison avec une assurance-emploi adaptée à leur réalité. Que ces fêtes apportent repos, reconnaissance et espoir pour l’année à venir. Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

Marjorie Deschênes, Coalition Union 138

En 2026, la Coalition Union 138 fera entendre nos voix plus fort que jamais. Les résultats de l’étude sont clairs : la construction d’un pont sur le Saguenay est la solution. Maintenant, il nous faut un milieu mobilisé et une réelle volonté politique pour franchir cette étape historique. Ensemble, faisons de mamu — un pont entre nous — une réalité qui transformera l’avenir de notre région.

Coalition Union 138 Photo courtoisie

Avec Johannie Gaudreault