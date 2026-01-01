Les moments marquants de l’année dans la Manicouagan

Grève des CPE

En 2025, les travailleuses des CPE de la Côte-Nord ont multiplié les grèves. Dès la fin janvier, elles étaient dehors devant leurs établissements pour lancer un message au gouvernement. Devant l’impasse au niveau des négociations, il y a aussi eu des journées de débrayage en avril.

Les employées demandaient surtout une charge de travail allégée, une meilleure rémunération, des primes pour régions éloignées et de meilleures conditions pour les besoins particuliers.

Une entente de principe a finalement été conclue le 6 mai pour le renouvellement de la convention collective de ses membres. Un conciliateur avait été intégré au dossier le 1er mai, à la demande du syndicat.

Fin d’une grève d’un an au Comfort Inn

Elles sont sorties pour la première fois le 22 mars 2024. Les travailleuses du Comfort Inn de Baie-Comeau auront vu toutes les saisons pendant leur piquetage, qui aura duré un peu plus d’un an. Ce conflit a pris fin le 27 mars 2025.

Elles ont voté à l’unanimité leur nouveau contrat de travail. Le contrat de cinq ans, rétroactif à août 2023, prévoit une hausse salariale totalisant près de 36 %, soit 20,43 % pour 2023, 4,5 % pour 2024 et 2025, 3,5 % pour 2026 et 3 % pour 2027.

Les primes pour les quarts de nuit ont été bonifiées et plusieurs améliorations ont été apportées dans plusieurs aspects de la convention.

On déplace les femmes enceintes

La Journée des droits des femmes aura été marquée cette année sur la Côte-Nord par le transfert de femmes enceintes vers d’autres hôpitaux, faute de la présence d’un gynécologue.

Des femmes ont dû partir de Sept-Îles, de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord pour être transférées à Baie-Comeau. Une demande d’escorte ambulancière avait été faite à l’entreprise Paraxion.

Un chirurgien dépanneur était présent, mais aucun spécialiste en obstétrique. Le maire de Sept-Îles et les préfets de la région ont dénoncé cette situation.

Un coût pour le pont sur le Saguenay

La ministre Geneviève Guilbault a dévoilé que la construction d’un pont sur la rivière Saguenay coûterait 4,2 milliards. Cette déclaration de la ministre est survenue après le dépôt, en avril, des résultats des études d’opportunité et socioéconomique sur le projet de pont au comité de liaison.

Mme Guilbault a mentionné que les études démontraient des retombées économiques intéressantes, mais aussi des gains en matière de tourisme, de productivité pour la région ainsi qu’en création d’emploi.

De son côté, la Coalition Union 138, qui milite en faveur de ce projet, a déclaré en conférence de presse que les études dictent clairement que la construction du pont serait plus payante pour la région que les traversiers de Tadoussac.

Un meilleur retour sur l’investissement et un gain en productivité; voici les points soulevés qui font sourire les défenseurs du projet.

Le record du monde de Jimmy Pelletier

Jimmy Pelletier, un athlète paraplégique originaire de Baie-Comeau, a battu le record du monde de distance en vélo à main en dépassant 8 557 km. L’exploit est d’envergure mondiale : Jimmy Pelletier, athlète paraplégique et ambassadeur du sport adapté, est désormais le nouvel homme le plus endurant de la planète dans sa catégorie. Il a dépassé la marque mondiale détenue jusqu’ici par le Belge Michiel Desmet.

Mais cela n’est qu’un début pour Jimmy Pelletier, qui a de grandes ambitions. L’athlète s’est lancé un défi de deux ans : parcourir 40 000 km en vélo à main à travers 27 pays. Son objectif : promouvoir l’inclusion et amasser des fonds pour l’organisme Adaptavie.

Son exploit vise autant à inspirer qu’à amasser des fonds pour la création du Complexe Santé Adaptavie, dédié aux personnes vivant avec des limitations. Dans son parcours, il met aussi en valeur le courage de plusieurs Québécois associés symboliquement à différentes étapes de son aventure.

Jimmy Pelletier est originaire de Baie-Comeau. Athlète paralympique, conférencier et grand ambassadeur du sport adapté, Jimmy Pelletier multiplie les projets de dépassement de soi afin d’inspirer la communauté et de soutenir diverses causes sociales. Photo courtoisie

Le projet d’AquaBoreal avance

Dans son processus d’étude d’impact avec le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), AquaBoreal a tenu une séance d’information le 3 septembre à Baie-Trinité.

En plus d’avoir rassuré les citoyens sur les mesures d’atténuation pour le bruit, les odeurs, les émissions de gaz à effet de serre et le dynamitage, AquaBoreal a répondu à toutes les questions du public.

Celles-ci portaient notamment sur la revalorisation et l’économie circulaire, les emplois et la main-d’œuvre ainsi que sur l’électricité et le transport.

Les quelque 148 citoyens sont repartis de cette rencontre satisfaits et sont tous derrière ce projet d’envergure.

Pas de cellulaire à l’école

Les écoles sont redevenues bruyantes sur la Côte-Nord depuis la rentrée scolaire, qui s’est déroulée sans cellulaire.

C’est du moins les premiers constats observés cet automne à la polyvalente des Rivières de Forestville par des intervenantes scolaires rencontrées par le Journal.

Depuis l’interdiction des cellulaires à l’école, on nous mentionne que les élèves parlent davantage entre eux et socialisent plus. La direction et la travailleuse sociale constatent cependant une légère hausse des conflits, car les jeunes doivent réapprendre à régler leurs différends en personne.

L’école voit aussi une diminution des enjeux liés aux réseaux sociaux, aux messages négatifs et aux photos prises en secret.

Marcel Furlong prend sa retraite

Les élections municipales ont été marquées entre autres par le départ à la retraite de l’ancien préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

Ce dernier est entré en poste en octobre 2017. Au moment d’annoncer qu’il ne se représenterait pas pour un troisième mandat, il a mentionné vouloir “ profiter d’une retraite en santé ”.

C’est l’ancien président du Conseil central Côte-Nord-CSN qui a pris sa place. M. Tremblay a tenu sa première séance du conseil des maires de la Manicouagan le 26 novembre.