Les nouvelles les plus populaires sur le Web au Manic en 2025

Les sites Internet de nouvelles en continu sont de plus en plus populaires pour se tenir au courant de ce qui se passe dans notre région. Celui du journal Le Manic n’y fait pas exception. Vous êtes de plus en plus nombreux à le consulter. Voici donc les 10 textes qui ont retenu l’attention sur le numérique en 2025.

Les adeptes des manèges de Beauce Carnaval ont vu leur soirée se terminer autrement que dans la joie le 21 mai à Baie-Comeau. Un employé de l’entreprise a été heurté par un manège en fonction, dans le stationnement du Centre Manicouagan, où se déroulait la fête foraine. On craignait pour la vie de l’homme lorsque l’article a été publié. Celui-ci n’a finalement pas perdu la vie, mais il a subi de nombreuses opérations. D’ailleurs, la CNESST, qui avait déclenché une enquête, a dévoilé son rapport à la fin novembre. Cet article, diffusé le 21 mai en soirée, a obtenu 42 183 visionnements.

Cet article publié le 15 avril a cartonné sur notre site Internet. Il a cumulé 42 006 vues, pour arriver en deuxième position des textes les plus lus de l’année. On y mentionnait que la Sûreté du Québec exerçait une surveillance accrue de tout son territoire ce jour-là avec une opération nationale en matière de sécurité routière. Les policiers devaient intervenir sur les comportements problématiques afin de conscientiser les conducteurs quant à leur implication et responsabilité dans l’amélioration du bilan routier afin d’accroître le sentiment de sécurité sur l’ensemble du réseau routier.

En troisième place sur le podium des articles les plus lus sur le web en 2025, celui concernant des changements attendus en 2026 pour la chasse à l’orignal. Vous êtes nombreux à chasser le gros gibier sur le territoire, il n’est donc pas surprenant que ce sujet vous interpelle. Après plus de 10 ans sans révision complète, Québec s’apprêtait à annoncer un plan de gestion modernisé de l’orignal, selon ce texte daté du mois d’octobre. Ce nouveau plan devrait entrer en vigueur à l’automne 2026 et plusieurs organisations ont fait part de leurs inquiétudes, notamment en lien avec l’imposition d’un tirage au sort. Ce sont 31 909 vues qui ont été comptabilisées.

Les nouvelles modalités du plan de gestion de l’orignal ont intéressé beaucoup de lecteurs. Photo Pixabay

Cette histoire, sortie en juin, a suscité une énorme vague d’empathie envers les parents d’une fillette de trois ans qui a été agressée par un chien. La petite a été mordue à la figure sur la plage de la scierie à Pointe-aux-Outardes. Cette sortie à la plage devait être un beau moment en famille, mais elle a finalement viré au « cauchemar ». Cet article a relancé le débat sur les chiens dangereux qui ne sont pas tenus en laisse par leur maître. Un total de 26 231 visionnements a été enregistré.

Les disparitions entraînent les nombreux partages et, par le fait même, l’augmentation du nombre de visionnements de l’article. Dans ce cas-ci, nous parlions de la disparition de Jason Sirois, 40 ans de Baie-Comeau, qui était recherché depuis le 12 août. Un peu plus d’une heure après le signalement de sa disparition, la Sûreté du Québec a annoncé avoir retrouvé l’homme sain et sauf. Une histoire qui finit bien qui a cumulé 16 868 vues.

Si nous comptions tous les articles concernant les traversées annulées à la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine ou à celle de Matane-Baie-Comeau-Godbout, c’est certainement la Société des traversiers du Québec qui arriverait au sommet de ce palmarès. Mais parmi tous les textes sur le sujet écrits en 2025, il y en a un qui a obtenu 15 022 visionnements. On y mentionnait que les traversées entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine étaient toutes annulées jusqu’à nouvel ordre, en raison de problèmes techniques.

L’annulation de traversées entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine cumule toujours beaucoup de vues. Photo Johannie Gaudreault

Impossible d’oublier cette histoire survenue en septembre. Dans l’article qui a cumulé 13 354 vues, on apprenait qu’une mère de famille de 26 ans, résidente de Forestville, avait abandonné deux de ses enfants âgés de 7 et 5 ans dans un secteur boisé des Bergeronnes, le 22 septembre. Cette dernière se trouvait avec sa conjointe et les deux femmes ont été arrêtées plus tard à La Malbaie. Les enfants abandonnés ont heureusement été retrouvés sains et saufs par des passants.

13 252, c’est le nombre de visionnements enregistrés pour l’article intitulé Un poisson d’avril qui ne passe pas sur la Côte-Nord. En mars, plusieurs organisations de la Côte-Nord ont lancé un cri du cœur en dénonçant fermement les impacts de la réforme Dubé sur le réseau public de santé. La Coalition solidarité santé de la Côte-Nord a tenu une conférence de presse sous le thème « Pour que la gratuité, l’accessibilité et l’universalité ne soient pas qu’un poisson d’avril », le 31 mars à Baie-Comeau.

Le décès d’un enfant dans des circonstances nébuleuses touche toujours droit au cœur. C’était le cas en juillet alors qu’un bambin de trois ans a été retrouvé inconscient dans la Rivière-aux-Outardes, à Pointe-aux-Outardes. Les services d’urgence ont été dépêchés sur place après le signalement. Des manœuvres de réanimation ont été rapidement entreprises et l’enfant a été transporté au centre hospitalier dans un état critique. Son décès avait été confirmé par la famille. Des enquêteurs et un technicien en scène judiciaire se sont rendus sur les lieux afin de faire la lumière sur les circonstances de l’événement. L’article a reçu 9 288 visionnements.

Tous les faits divers, arrestations et interventions policières figurent parmi les textes les plus lus. Cette fois, en 10e position, on retrouve l’article concernant une violente agression survenue sur la rue Granier à Pointe-Lebel en octobre. Un homme se serait introduit dans une résidence et aurait commis des voies de faits graves contre l’un des occupants des lieux avant de quitter, avait dévoilé la porte-parole de la Sûreté du Québec. La victime, un jeune adulte, a été transportée d’urgence au centre hospitalier. Elle souffrait de blessures importantes, mais sa vie n’était pas en danger. Ce texte a comptabilisé 8 639 vues.