Abygaëlle, le premier bébé de 2026 sur la Côte-Nord

La Baie-Comoise Vanessa Gagnon a mis au monde le premier bébé de 2026 sur la Côte-Nord. Abygaëlle Desbiens s’est pointée le bout du nez le 1er janvier, à 6h33, à l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau.

La nouvelle maman s’est présentée au centre hospitalier le 31 décembre en fin d’avant-midi pour être déclenchée comme il avait été convenu.

C’est au bout de 20 heures de travail que le premier enfant du couple formé de Vanessa Gagnon et Gabriel Desbiens a vu le jour.

Le personnel du centre Mère-Enfant de l’hôpital avait déjà avancé aux parents qu’ils auraient le premier bébé de l’année et ce fut le cas.

Abygaëlle pesait 5 lb et 4 onces à sa naissance et mesurait 47 cm.

« Tout le monde se porte bien et Abygaëlle est très éveillée », a fait savoir la maman.

Abygaëlle Desbiens, le premier bébé de 2026 sur la Côte-Nord. Photo courtoisie

Du côté de l’Hôpital de Sept-Îles, le premier bébé de la nouvelle année était toujours attendu en cette fin d’après-midi du 2 janvier.