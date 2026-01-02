Chronique

Gratitude pour ton corps, cap sur la nouvelle année

Par Natalia Marcilese 11:45 AM - 2 janvier 2026 Chroniqueuse
À l’approche d’une nouvelle année, tu ressens peut-être ce mélange d’excitation, d’espoir et de fatigue accumulée. C’est souvent le moment où l’on réfléchit à nos objectifs, à nos rêves, à nos envies de changement. Et si, cette fois, tu te concentrais sur la base ? Ton corps. Ce véhicule extraordinaire qui te porte, jour après jour, vers ta vie.

Imagine un instant : ton corps est ton moyen de transport le plus précieux. Il te permet de te lever le matin, de préparer les enfants pour l’école, de t’asseoir autour d’un café avec une amie, de partir en vacances, de travailler, de créer, de réfléchir, d’aimer. C’est lui qui te permet d’embrasser les personnes qui te sont chères, de serrer des mains, de danser, de rire, de pleurer parfois aussi. Sans lui, rien ne se réalise. Il est le pont entre tes rêves et le monde réel.

Alors, à l’aube de cette nouvelle année, je t’invite à l’envisager avec douceur et gratitude. Ton corps n’est pas un outil que l’on brusque : c’est un compagnon de route. Et comme tout bon compagnon, il a besoin d’attention, de respect et de soins pour continuer à te porter longtemps, avec énergie et vitalité.

Une des façons les plus simples, mais les plus puissantes, de prendre soin de lui, c’est à travers ton alimentation. Pas dans une logique de restrictions ou de culpabilité, mais dans un esprit de soutien.

Tu peux simplement te concentrer sur les bases douces et accessibles : boire un grand verre d’eau au réveil pour réhydrater ton organisme, privilégier des repas colorés riches en légumes, fruits, légumineuses et céréales complètes, ajouter de bonnes sources de protéines pour soutenir tes muscles et ton énergie. Choisir des aliments bruts, simples, nourrissants. Non pas pour « faire un régime », mais pour nourrir ton véhicule intérieur.

Pense à ta journée comme à un long voyage. As-tu déjà essayé de faire fonctionner un moteur avec le mauvais carburant ? Ton corps fonctionne de la même façon. Lorsque tu choisis des aliments « vrais », que tu manges en conscience, lorsque tu prends le temps de mâcher, de respirer, d’écouter ta faim et ta satiété, tu l’aides à mieux fonctionner. Tu lui donnes les moyens de te suivre dans tes projets professionnels, dans tes engagements, dans tes défis, mais aussi dans tes rêves les plus fous.

Préparer ton corps pour la nouvelle année, ce n’est pas viser la perfection. C’est mettre en place des routines simples et réalistes : un déjeuner qui te stabilise, un dîner soutenant qui t’évite les coups de fatigue, un souper plus léger pour favoriser un sommeil réparateur. C’est aussi accepter les repas festifs, les plaisirs, les moments de partage sans culpabilité, car ils nourrissent le cœur autant que le corps.

Ce qui compte, c’est l’intention. Prendre soin de ton corps pour qu’il puisse, à son tour, prendre soin de toi. Lui permettre d’être solide quand tu en auras besoin, souple quand tu voudras bouger, présent quand tu voudras aimer.

Cette chronique est la dernière de l’année, et elle est chargée d’émotion pour moi. J’espère sincèrement que tu auras aimé les notions partagées, et surtout qu’elles t’auront aidé à prendre conscience de l’importance de prendre soin de ton corps, non pas de temps en temps, mais tout au long de l’année.

Je t’invite, quand tu te sentiras perdu(e), fatigué(e) ou déconnecté(e), à relire ces chroniques. Comme des repères, des rappels bienveillants pour revenir aux bonnes pratiques, revenir à toi, revenir à l’essentiel.

Merci de m’avoir lue. Merci de m’avoir accordé ce morceau de ton temps, si précieux. Je te souhaite une année 2026 douce, vibrante, audacieuse. Prends soin de ton corps… et il prendra soin de toi.

Bonne année 2026 !

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.

