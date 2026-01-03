L’Océanic prend le large en troisième période

Par Louis-William Gagné 6:40 PM - 3 janvier 2026
Temps de lecture :

Photo : capture d'écran

Si le Drakkar avait réussi à contenir l’Océanic de Rimouski en première moitié de rencontre samedi après-midi, les bas-laurentiens sont parvenus à infliger de durs coups aux visiteurs par la suite, en route vers une victoire de 4-1.

Après une période jouée, aucune équipe n’avait été en mesure de s’inscrire au tableau principal. Le Drakkar était néanmoins en avance 15-6 au chapitre des tirs au but, en dépit du fait que l’Océanic avait bénéficié de deux avantages numériques.

La troupe de Joël Perrault a cependant renversé la vapeur en deuxième période et concrétisé à deux reprises, à force d’insistance. Un peu passé la mi-rencontre et à exactement deux minutes d’écart, Alex Massé et Liam Lefebvre ont soudainement transformé le portrait de ce match en l’apparence nul jusqu’à ce moment. Sur les deux séquences, Samuel Caulfield a été déjoué d’abord tout près de lui, puis sur un tir à travers une circulation dense.

Le Drakkar a été en mesure de stopper l’hémorragie et resserrer l’écart avant le son de la sirène, en vertu du premier but de la saison du défenseur Samuel Brunet. Pratiquement adossé à la bande, son long tir des poignets à l’apparence inoffensive a pourtant trouvé un chemin derrière William Lacelle; ce qui sera au bout du compte la seule bévue de ce dernier. L’excellent gardien de 18 ans, admissible au prochain encan de la LNH, a d’ailleurs été choisi le joueur du match.

Alors que la troisième s’annonçait fort intéressante, l’équipe locale à très rapidement pris une option sur le match inopinément. Les joueurs étaient à peine de retour pour la suite du duel que Thomas Belzil a redonné une priorité de deux buts à l’Océanic, en décochant sur une mise au jeu remportée à la gauche de Caulfield. Alors que le Drakkar était parvenu à se ressaisir plus tôt, ce but encaissé en début de période fut celui de trop. Le cerbère du Drakkar permis à son équipe de demeurer à deux d’écart pour encore un certain temps, malgré les attaques insistantes des rimouskois affamés. Liam Lefebvre a finalement complété le pointage à la mi-troisième, clouant définitivement le cercueil baie-comois.

Comme le veut la coutume lorsqu’elles s’affrontent, les deux équipes disputeront un second match demain au même endroit. Jusqu’à présent, c’est toujours l’équipe locale qui l’a emporté; l’Océanic trois fois, le Drakkar deux fois.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Drakkar remporte un match serré contre les Cataractes

Le Drakkar perd en prolongation

Trois nouveaux joueurs pour le Drakkar

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Le Drakkar remporte un match serré contre les Cataractes

Consulter la nouvelle
Actualité

Le Drakkar perd en prolongation

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 31 décembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer