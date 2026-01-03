Neuf médailles pour le Club de Taekwon-Do de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 8:00 AM - 3 janvier 2026
Temps de lecture :

Sept athlètes du Club de Taekwon-Do de Baie-Comeau ont participé au Championnat de l’Est du Canada. Photo courtoisie

Une délégation du Club de Taekwon-Do de Baie-Comeau s’est illustrée lors du Championnat de l’Est du Canada, tenu le 29 novembre dernier à Montréal, en récoltant un total de neuf médailles et en représentant la région sur la scène nationale.

Les Baie-Comois sont revenus du Championnat de l’Est du Canada avec une récolte de trois médailles d’or, trois d’argent et trois de bronze. La compétition a réuni des athlètes de partout dans l’est du pays.

La délégation baie-comoise comptait sept athlètes, accompagnés de leur entraîneur, ainsi que deux membres du club qui ont également agi à titre d’arbitres durant l’événement. L’équipe a ainsi contribué à la compétition tant sur le plan sportif qu’officiel.

Parmi les performances notables, Brandon Lévesque a remporté une médaille d’or en combat, tandis que Zack Lévesque est monté sur la plus haute marche du podium en forme, en plus de décrocher une médaille de bronze en combat.

Liantsoa Rakotozafy s’est illustré avec une médaille d’or en techniques spéciales, alors que Santatriniaina Rasolomanana a mis la main sur deux médailles d’argent, en forme et en combat.

Cindy Savard a obtenu une médaille d’argent en forme et une médaille de bronze en combat. Iharantsoa Rakotozafy a pour sa part remporté une médaille de bronze en forme. Le club souligne également la participation d’Iantsoa Rakotozafy, saluant son courage, sa persévérance et ses efforts tout au long de la compétition.

Au-delà des résultats, cette participation est présentée comme une vitrine importante pour les jeunes de Baie-Comeau, mettant en lumière l’engagement, la discipline et le travail des athlètes, de même que le dévouement de l’entraîneur du club, M. Leblanc.

Le Club de Taekwon-Do de Baie-Comeau se dit fier de la performance de l’ensemble de ses représentants et voit cette expérience comme une occasion de poursuivre le développement et l’apprentissage de ses athlètes sur la scène compétitive.

