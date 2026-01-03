Pointe-Lebel se joint au service incendie Péninsule Manicouagan

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 3 janvier 2026
Temps de lecture :

De gauche à droite, Steve Berthiaume, maire de Ragueneau, Julien Normand, maire de Pointe-aux-Outardes, Philippe Beaudet, directeur du service de sécurité incendie, Lise Arseneault, mairesse de Pointe-Lebel, et Christian Malouin, maire de Chute-aux-Outardes. Photo courtoisie

Partager les ressources, éviter les dédoublements et offrir de meilleurs services à moindre coût en sécurité incendie : c’est l’objectif du projet de coopération intermunicipale de Pointe-Lebel et Chute-aux-Outardes. Celui-ci est soutenu par une aide financière de 350 000 $ annoncée le 17 décembre.

Au nom de la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a confirmé cet appui du gouvernement du Québec. Le projet vise à assurer la qualité de la prestation de services aux citoyens en mettant en place une collaboration structurante et durable entre les deux municipalités.

À compter du 1er janvier 2026, Pointe-Lebel confie l’ensemble de ses opérations en matière de sécurité incendie à la municipalité de Chute-aux-Outardes, à l’exception de la sécurité civile dont elle demeure responsable.

La caserne 80 située à Pointe-Lebel demeura en opération et les pompiers seront transférés sous la responsabilité de la municipalité de Chute-aux-Outardes.

Cette entente permettra à la municipalité de Pointe-Lebel d’honorer ses obligations inscrites dans le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Manicouagan, ainsi que les exigences croissantes du domaine de la sécurité incendie.

Avec cette nouvelle entente, le service incendie Péninsule Manicouagan couvre désormais les quatre municipalités, soit Pointe-Lebel, Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes et Ragueneau, assurant la protection de près de 6 000 citoyens sur un territoire d’environ 450 km².

« Je suis vraiment heureux de travailler en collaboration avec Pointe-Lebel comme nous le faisons déjà avec d’autres municipalités. Ce projet permettra d’améliorer l’efficacité de nos ressources et de poursuivre l’excellent service que nous offrons à la population », affirme Christian Malouin, maire de Chute-aux-Outardes.

